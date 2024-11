Policial Civil recebe Medalha da Câmara de Suzano

O policial civil Jair Fernandes dos Santos Filho recebeu, na noite de ontem (27), a Medalha Antônio Marques Figueira da Câmara de Suzano. A honraria foi concedida pelo vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena.

A sessão solene foi comandada pelo vereador Artur Takayama (PL) e contou com a participação dos parlamentares Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, e Nelson dos Santos (PL), o Nelson do Fadul. Também participaram da solenidade o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e o delegado da 2ª DP de Suzano, Lourival Zacarias Noronha.

Em seu discurso, Maizena destacou a dedicação do homenageado na segurança da cidade, principalmente na investigação que identificou os responsáveis pela venda das armas e munições utilizadas na tragédia da Escola Estadual Raul Brasil. “Por sua contribuição neste caso, foi condecorado pelo governo estadual”, revelou o vereador.

Para o delegado Lourival Zacarias Noronha, o homenageado se destaca “pela presteza e disposição de sempre servir”. “Ele está sempre disposto a ajudar, a colaborar, sempre somando no trabalho policial, sem perder o humor também”, disse.

O secretário de Segurança Cidadã também destacou a atuação do policial, dando ênfase às dificuldades da profissão. “A gente sabe o quanto é difícil ser policial em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Mas é mais difícil ainda você ser policial na cidade onde você mora, porque a carga de responsabilidade aumenta”, analisou.

O policial civil agradeceu a presença de todos e fez questão de citar sua equipe. “A profissão de policial talvez seja uma das profissões mais difíceis”, afirmou.