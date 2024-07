Polo da Univesp realiza evento de boas-vindas aos 145 novos alunos do 2º semestre em Suzano

O polo suzanense da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) realizou nesta segunda-feira (22/07) o evento de boas-vindas aos 145 novos alunos que passam a integrar a unidade neste segundo semestre. A cerimônia contou com a presença da dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Ashiuchi, e do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione.

Os novos estudantes foram aprovados no vestibular realizado em maio, que contou com 1,3 mil participantes. Eles vão cursar Pedagogia, Matemática, Letras, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais.

A Univesp está instalada nas dependências do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) e é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, sendo credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação. A universidade atua na cidade desde 2019 e possui um laboratório que conta com 50 computadores, tendo como seu objetivo a formação superior em cursos na modalidade à distância (EAD) de forma gratuita.

Em Suzano, a unidade já ofereceu 789 vagas para os cursos citados. As atividades são realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, também com a possibilidade de encontros presenciais periódicos. A previsão é de que novas vagas sejam abertas em maio de 2025, mês em que é realizado o vestibular anual.

Assim como a Univesp, o Curso Pré-Vestibular também fica nas dependências do Saspe. O “intensivão” para os estudantes que se inscreveram neste ano começa em agosto. Iniciado em 2017, o pré-vestibular já atendeu 950 pessoas com a proposta de promover um curso preparatório com estratégias de estudo e técnicas de resolução de problemas específicas para os exames vestibulares. Desta forma, o candidato a uma vaga em uma universidade pode chegar ao vestibular de forma mais preparada.

A iniciativa é realizada por meio da parceria com educadores da rede estadual e da rede particular de ensino de Suzano. As atividades são promovidas nas salas Professor Antônio Maschietto e Professor Paulo Antônio de Lima Caldas, no próprio Saspe. Cada turma tem acesso às aulas de segunda a sexta-feira em um período médio de seis a nove meses. O conteúdo programático envolve dez disciplinas, que compõem as quatro áreas do conhecimento, e ainda conta com o apoio de um material didático exclusivo, elaborado e atualizado pelos próprios docentes. São realizados também simulados, aulas complementares e outros encontros.

Mais informações sobre a Univesp podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4610-2519. Já as dúvidas sobre o curso de pré-vestibular como disponibilização de vagas, cronograma de aulas, entre outras iniciativas, podem ser tiradas no telefone (11) 4743-1600.