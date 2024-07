População pede mais segurança no trânsito da Índio-Tibiriçá

Os pedestres e motoristas que utilizam a Rodovia Índio-Tibiriçá pedem melhorias na segurança do trânsito da via. Na última semana, houve um acidente de trânsito na rodovia. O DS foi até o local para ouvir a opinião das pessoas que passam diariamente pela rodovia.

Fabio Soares entende que a situação da segurança no decorrer da rodovia está ‘muito ruim’. “A situação está muito ruim. Só por Deus. A segurança aqui está zero, tanto para motoristas quanto para pedestres. Tem acidente a toda hora”.

Ele entende que uma duplicação na rodovia poderia ajudar a diminuir o número de acidentes e melhorar a segurança. “Tem que fazer o estudo certinho, mas acho que uma duplicação da via já melhoraria essa situação ao meu ver”, disse.

Juliano Francisco disse que os retornos são mal-feitos e isso pode causar acidentes. “Os retornos estão todos errados. É um muito longe do outro. E esses retornos errados podem causar acidente”.

DER

O DS entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), que administra a rodovia Índio-Tibiriçá, para saber as ações que serão tomadas para melhorar a segurança no local.

De acordo com o departamento, estão previstos 14 pontos de controle e redução de velocidade, entre radares e lombadas eletrônicas, ao longo dos 37 kms da rodovia. A licitação para a aquisição desses equipamentos está em andamento.

Esses novos pontos de controle na rodovia, além de ampliar a área de cobertura, serão mais modernos e eficientes, com capacidade de fiscalizar a velocidade e fazer a contagem de veículos com a leitura automática das placas e transmissão em tempo real para uma central do DER.

A rodovia está sinalizada, em condições adequadas de trafegabilidade, de acordo com o entendimento do DER.

O departamento ressaltou, ainda, que o respeito às leis de trânsito e a manutenção adequada dos veículos são essenciais para evitar acidentes de trânsito.