Preço médio da gasolina é de R$ 5,43 na região, apontam dados da ANP

O preço médio da gasolina comum em quatro cidades do Alto Tietê custa R$ 5,43 por litro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor mais caro é de R$ 5,89 em Mogi das Cruzes e o mais barato, R$ 5,36 em Suzano.

Os dados foram colhidos na semana do dia 23/06 a 29/06 nas cidades de Itaquá, Mogi e Suzano. Os demais municípios não aparecem na planilha.

Nesta semana, a Petrobras reajustou em 7,12%, o preço de venda da gasolina para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,01 por litro. O reajuste também afetou o preço do gás de cozinha (GLP), que subirá R$ 3,10 por botijão de 13h kg (9,81%) e passará a custar R$ 34,70.

O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, deverá ser de R$ 0,15 por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor às margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além dos custos associados ao transporte.

Segundo a Petrobras, esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última vez que a estatal havia modificado o preço do produto havia sido em 21 de outubro de 2023, quando houve redução de 4%. O último aumento ocorreu em 16 de agosto daquele ano (16%).

Preços

O DS também levantou com a ANP o preço médio do etanol e do gás de cozinha (GLP), nessas três cidades.

A gasolina comum é um dos combustíveis mais utilizados entre os veículos. A ANP divulga a média de preço do combustível em cada cidade. Suzano teve dez postos analisados, o prédio médio do combustível é R$ 5,36 e o máximo é R$ 5,78. O etanol custa em média R$ 3,50 na cidade e o maior valor encontrado foi R$ 3,67. O botijão do gás de cozinha, de 13kg, custa em média R$ 98,14 e o maior valor chega a R$ 115.

Em Mogi o menor preço registrado foi de R$ 5,49 e o maior de R$ 5,89 da gasolina. A ANP analisou 16 postos na cidade. O etanol varia de R$ 3,57 a R$ 3,89 na cidade. Já os botijões, foram 10 distribuidoras analisadas, a média de preço é de R$ 93,58 e a máxima é R$ 99,99.

Em Itaquá a média para este combustível é de R$ 5,63 e a máxima R$ 5,79. O etanol custa em média R$ 3,74 e pode chegar até R$ 3,89 na cidade. Itaquá teve dez postos analisados.