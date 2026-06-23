Prefeito participa de solenidade de Valorização Militar do 32º Batalhão

O prefeito Pedro Ishi participou na tarde desta terça-feira (23/06) da solenidade de Valorização Militar promovida pelo 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). A cerimônia, que ocorreu na sede da corporação, em Suzano, foi dedicada ao reconhecimento de PMs que se destacaram no desempenho de suas funções.

Durante o evento, foram certificados o cabo Tales Vinícius Araújo e o 2º tenente Denis Braz Machado, pelos trabalhos e serviços prestados no mês de maio.

Também foram homenageados os cabos Alexandre Sione Saraiva e Emerson de Carvalho Ferreira pela atuação em uma ocorrência de destaque registrada em 8 de junho. A cerimônia também concedeu a Láurea de Mérito Pessoal aos cabos Allan Rodrigo dos Santos e Carlinei de Souza Lima, à 1º sargento Luciana de Moraes Torres e ao 2º sargento André Miranda Evangelista.

O prefeito esteve no evento acompanhado do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino. Ambos foram recebidos pelo tenente-coronel William Tadashi Ritton Vieira, comandante do 32º, e pelo comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, capitão André Vieira Cavallari.

Pedro Ishi ressaltou que momentos como esse fortalecem a integração entre o Poder Público municipal e as forças de segurança que atuam na cidade. “É uma honra participar de uma cerimônia que reconhece o trabalho dos policiais que se dedicam diariamente à proteção da nossa população. A segurança pública é construída com integração, respeito institucional e valorização dos profissionais que estão nas ruas, enfrentando situações difíceis para garantir mais tranquilidade às famílias. Em Suzano, seguimos fortalecendo essa parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal, porque entendemos que esse trabalho conjunto faz diferença na vida das pessoas”, afirmou o prefeito.