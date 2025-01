Prefeito Pedro Ishi recebe novo comandante do Tiro de Guerra

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta quinta-feira (09/01) o 1º sargento Vinicius Santos, novo comandante do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081). O encontro, ocorrido no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, serviu para manter a ótima relação entre a gestão e o órgão de serviço militar, além de apresentar o responsável por conduzir o grupo pelos próximos dois anos, podendo este período ser estendido por mais um ano.

Durante a reunião, o chefe do Poder Executivo enalteceu o trabalho realizado pelo então comandante do Tiro de Guerra, o 1º sargento Leonardo de Oliveira Marques, e desejou sorte a ele em seus novos desafios em Belo Horizonte, capital mineira. “Agradeço pelo incrível trabalho realizado aqui em Suzano. Com ele, o TG formou inúmeros jovens e abriu as portas para que seguissem carreiras promissoras. Tenho certeza de que em Minas Gerais ele também prestará serviços exemplares pela nossa nação. Agora temos um novo comandante e, com ele, o trabalho seguirá sendo feito de forma muito intensa na cidade”, declarou Ishi.

Além do 1º sargento Vinicius Santos, também será nomeado nesta sexta-feira (10/01) o 1º sargento Fernando Caetano Cardozo, que será instrutor e ficará responsável por realizar o contato mais próximo com os jovens no dia a dia. “Fiquei muito feliz em conhecer os novos integrantes do nosso Tiro de Guerra. Teremos uma incrível parceria em prol dos nossos jovens pelos próximos anos”, complementou o prefeito durante o encontro, que contou também com a presença do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

Fundo Social

O trio militar aproveitou a presença no Paço Municipal para visitar a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade, Déborah Raffoul. O diálogo reforçou a parceria entre os dois órgãos para algumas iniciativas realizadas em prol da população suzanense.

A principal delas é a Campanha do Agasalho, ação que começa no segundo trimestre do ano e que tem como objetivo arrecadar peças de roupas para as famílias mais carentes. A iniciativa costumeiramente conta com a participação dos militares, que realizam um trabalho porta a porta conscientizando a população sobre a importância de aquecer quem mais precisa.