Prefeitura de Guararema cancela 'Cidade Natal' 2024

A Prefeitura de Guararema cancelou o tradicional evento “Cidade Natal” neste ano. A decisão foi divulgada na noite desta segunda-feira (28).

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura justifica que o evento demanda alto investimento que será destinado às “ações prioritárias” na Saúde e destinação de recursos à Santa Casa de Guararema.

De acordo com a administração municipal, o hospital receberá, entre outubro e dezembro, mais de R$ 5 milhões para custeio de serviços médicos, através do contrato de subvenção.

“A Prefeitura de Guararema reafirma o respeito com os munícipes, comerciantes e todos os setores envolvidos na realização do Guararema Cidade Natal”, disse a Prefeitura. “A prioridade sempre será o cuidado e bem-estar da população, garantindo serviços de qualidade e promovendo o constante avanço do município”, finalizou.