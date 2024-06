Prefeitura de Suzano anuncia pavimentação de 14 ruas da Vila Fátima

A Prefeitura de Suzano autorizou nesta terça-feira (18/06) o processo licitatório para a realização de obras de recapeamento de 14 ruas do bairro Vila Fátima, na região sul. A previsão, de acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, é de que os trabalhos comecem no segundo semestre deste ano. O objetivo das intervenções é trazer mais conforto e segurança para motoristas e pedestres que circulam diariamente pelo bairro.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário de Governo, Alex Santos, e do vereador Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado, assinou o documento que autoriza a licitação para a obra, que contará com um investimento de R$ 4.964.444,71, sendo R$ 4.686.639,14 oriundos de repasse do governo federal e outros R$ 277.805,57 de contrapartida da gestão municipal. Os trabalhos vão beneficiar 3,63 quilômetros de extensão e devem ser iniciados no segundo semestre deste ano, logo após a execução da licitação e escolha da empresa responsável. A estimativa é que os trabalhos tenham duração de 12 meses.

Serão contempladas as ruas Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Rinyasu Sugimura, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Jorge, São Marcos e São Paulo. A pasta pretende realizar os trabalhos estruturais, incluindo a troca e implantação de guias e sarjetas, drenagem e, em seguida, recapeamento.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou os impactos positivos que as intervenções vão proporcionar aos habitantes. “É uma obra de grandes proporções que vai beneficiar praticamente o bairro inteiro. Estamos muito felizes de termos conseguido este grande investimento junto ao governo federal e vamos trabalhar muito para melhorar a estrutura daquela região”, salientou Oliveira.

Essa é a segunda obra de pavimentação anunciada pela Prefeitura de Suzano em dois dias. Na última segunda-feira (17/06), o prefeito também assinou a autorização de execução do processo licitatório para obras de recapeamento da rua Oswaldo de Oliveira Lima, conhecida como “Rua da Feira”, no Jardim Casa Branca. Os trabalhos vão contemplar 1,4 quilômetro de extensão e têm previsão para serem concluídos em quatro meses.

O chefe do Poder Executivo municipal afirmou que os serviços de pavimentação precisam seguir e ressaltou o esforço realizado para estruturar outras vias da cidade. “Sabemos que ainda há muito a se fazer, mas avançamos muito com 330 quilômetros de vias pavimentadas desde o início da gestão. Desta vez a Vila Fátima será contemplada, mas precisamos prosseguir com esse trabalho para atingir o máximo possível de bairros do município”, declarou.