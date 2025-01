Prefeitura entrega Casa de Cultura em Palmeiras nesta quinta-feira

A Prefeitura de Suzano entrega à população da região do sul do município, nesta quinta-feira (30/01), às 14 horas, a Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva, que fica localizada na rua Manoel Ramos, 14, no bairro Parque Palmeiras. O novo espaço recebeu melhorias na estrutura elétrica e hidráulica, troca de piso e plantio de grama para receber as oficinas de violão, teatro, balé, desenho e artesanato a partir de fevereiro. O equipamento servirá como um projeto piloto da administração municipal e abrirá caminho para implementação de outros polos na cidade nos próximos anos.

O local segue tendo o mesmo nome do antigo Centro Cultural de Palmeiras, que ficava localizado na rua Crispin Adelino Cardoso, 42, no bairro Chácara Nossa Senhora Aparecida, onde está sendo construída a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras. Como o equipamento precisou ser desmobilizado já no ano passado, as oficinas passaram a ser oferecidas, de maneira provisória, em um imóvel na estrada Variante 11.741.

A mudança de endereço será acompanhada de uma transformação expressiva na estrutura de atendimento aos munícipes que buscarem os cursos oferecidos neste ponto. A composição interna do mais novo polo cultural da cidade conta com recepção, sala multiuso, biblioteca e cozinha. Na área externa há gramado na frente e nos fundos do imóvel, que foi pensado para realização de apresentações de pequeno porte e socialização entre os alunos.

A aula de desenho ocorrerá no interior da casa e o artesanato será oferecido em outro local exclusivo que dá acesso à parte de fora, onde serão ofertadas as aulas de violão, teatro e balé. Para esta última atividade, especificamente, já foram instalados o linóleo (piso antiderrapante e flexível), o espelho e a barra. No segundo semestre do ano passado, a Prefeitura de Suzano realizou as intervenções que foram necessárias para adequar o imóvel às condições exigidas para as aulas.