Prefeitura No Meu Bairro, no Jardim Anchieta, reúne mais de 1,6 mil atendimentos

No último sábado (25), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos levou 50 serviços ao bairro do Jardim Anchieta. Foram mais de 1,6 mil atendimentos envolvendo diversos setores para o benefício da população. A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale, esteve presente, cumprimentando os munícipes e prestigiando o evento.

O projeto visa auxiliar os moradores que, por causa da rotina, não têm tempo de solicitar atendimentos como orientações ou cadastros, indo diretamente até a Prefeitura.

A rua Albertina recebeu serviços de saúde, como vacinação, teste de glicemia, auriculoterapia, saúde bucal, teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), farmácia ambulante, entre outros.

A dona Solange, moradora do Jardim Anchieta há 35 anos, aproveitou a oportunidade e realizou os serviços de saúde: “Eu estou muito contente com esse projeto, já passei por bastante atendimentos de saúde sem nem precisar ir até a UBS”, pontuou.

O Fundo Social de Solidariedade distribuiu cerca de 500 peças de roupas, além de 30 kits de alimentos, 100 livros de pintura infantil e 20 pomadas para massagem. Já a Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal realizou 236 castrações, doou 255 mudas de plantas e arrecadou 30 kg de tampinhas para o Projeto Fome do Cão.

A iniciativa também contou com muita atividade lúdica para a criançada, como oficina de pintura com a Secretaria de Educação, jogos de xadrez, dama e carteado com a Secretaria de Esportes, distribuição gratuita de livros, oficina de Bayomi e música ao vivo realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo.

A munícipe Graziela levou os filhos para aproveitar o dia jogando dominó: “As crianças gostaram muito, tem bastante atividades lúdicas e os meus filhos estão amando”, ressaltou.

O programa ocorrerá a cada 15 dias em um bairro diferente do município, para abranger toda a população.