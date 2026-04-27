Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 27 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Ferraz

Prefeitura No Meu Bairro, no Jardim Anchieta, reúne mais de 1,6 mil atendimentos

A população pôde receber diversos atendimentos praticamente na porta de casa

27 abril 2026 - 13h27Por da Reportagem Local
A população pôde receber diversos atendimentos praticamente na porta de casa A população pôde receber diversos atendimentos praticamente na porta de casa - (Foto: Vinicius Cavalcante - Secomfv)

No último sábado (25), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos levou 50 serviços ao bairro do Jardim Anchieta. Foram mais de 1,6 mil atendimentos envolvendo diversos setores para o benefício da população. A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale, esteve presente, cumprimentando os munícipes e prestigiando o evento. 

O projeto visa auxiliar os moradores que, por causa da rotina, não têm tempo de solicitar atendimentos como orientações ou cadastros, indo diretamente até a Prefeitura. 

A rua Albertina recebeu serviços de saúde, como vacinação, teste de glicemia, auriculoterapia, saúde bucal, teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), farmácia ambulante, entre outros. 

A dona Solange, moradora do Jardim Anchieta há 35 anos, aproveitou a oportunidade e realizou os serviços de saúde: “Eu estou muito contente com esse projeto, já passei por bastante atendimentos de saúde sem nem precisar ir até a UBS”, pontuou.

O Fundo Social de Solidariedade distribuiu cerca de 500 peças de roupas, além de 30 kits de alimentos, 100 livros de pintura infantil e 20 pomadas para massagem. Já a Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal realizou 236 castrações, doou 255 mudas de plantas e arrecadou 30 kg de tampinhas para o Projeto Fome do Cão. 

A iniciativa também contou com muita atividade lúdica para a criançada, como oficina de pintura com a Secretaria de Educação, jogos de xadrez, dama e carteado com a Secretaria de Esportes, distribuição gratuita de livros, oficina de Bayomi e música ao vivo realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo.  

A munícipe Graziela levou os filhos para aproveitar o dia jogando dominó: “As crianças gostaram muito, tem bastante atividades lúdicas e os meus filhos estão amando”, ressaltou. 

O programa ocorrerá a cada 15 dias em um bairro diferente do município, para abranger toda a população.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Evento marca nove anos do CCMI e reúne mais de cem idosos em Suzano
Cidades

Evento marca nove anos do CCMI e reúne mais de cem idosos em Suzano

'Baby, me Leva!' possibilita 47 adoções de cães e gatos durante evento no domingo
Cidades

'Baby, me Leva!' possibilita 47 adoções de cães e gatos durante evento no domingo

Suzano lança Campanha do Agasalho com meta de 320 mil peças
Cidades

Suzano lança Campanha do Agasalho com meta de 320 mil peças

60ª edição da Festa de São José Operário terá programação religiosa
Cidades

60ª edição da Festa de São José Operário terá programação religiosa

Poá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia
Cidades

Poá fortalece empreendedorismo local com Feira de Economia Criativa na Praça da Bíblia

Prefeitura promove encontro 'Vozes do Cuidado' para acolhimento de servidores da Saúde
Cidades

Prefeitura promove encontro 'Vozes do Cuidado' para acolhimento de servidores da Saúde