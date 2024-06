Prefeitura promove audiência pública virtual para elaboração da Lei Orçamentária

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano promove mais uma edição da Audiência Pública Eletrônica para elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, com o objetivo de incentivar os cidadãos a contribuírem com a lista de prioridades do município para o ano que vem, a partir de sugestões, ideias e opiniões. Os interessados em participar do processo podem acessar, até o dia 10 de julho, o formulário on-line que fica disponibilizado no site da prefeitura, por meio do link suzano.sp.gov.br/planejamento-e-financas/sugestoes.

Na página, basta o cidadão escolher uma área prioritária para o orçamento e informar dados pessoais como nome e endereço de e-mail. De acordo com a secretaria, a participação remota está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e, apesar de não ter caráter deliberativo, visa proporcionar à população a oportunidade de compartilhar suas demandas e necessidades.

Além de contribuir com ideias, o público ainda fomenta a transparência no processo de elaboração e aprovação da LOA, legislação que define o orçamento para o exercício fiscal do ano seguinte, conforme o direcionamento de cada setor da administração municipal.

De acordo com o secretário Itamar Viana, a participação do público é fundamental para a formulação do projeto, reforçando a importância do acesso ao formulário e registro da sugestão. “Contamos com a colaboração de todos os suzanenses. Este é o caminho para que sigamos juntos na construção de uma cidade melhor, que atenda aos anseios da população de forma justa e democrática”, explicou.

Após o período da coleta de sugestões on-line, os resultados serão organizados e apresentados às secretarias municipais, com a finalidade de eventual acolhimento das demandas, conforme as possibilidades de cada pasta. Em seguida, o projeto será encaminhado para votação na Câmara de Suzano, onde também poderá receber emendas dos parlamentares.