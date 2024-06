Prefeitura promove encontro do projeto 'Construindo Sonhos'

A Prefeitura de Suzano, por meio das secretarias municipais de Administração e de Saúde, promoveu na última sexta-feira (14/06) mais uma edição do projeto “Construindo Sonhos”. A iniciativa é realizada pelo Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) e pelo Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) e tem como objetivo orientar bolsistas do “Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização” sobre prevenção e cuidados com saúde física e mental.

As atividades ocorreram no auditório do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no centro, e contou com a participação de cerca de 40 trabalhadores de várias secretarias municipais. Eles acompanharam uma palestra ministrada pela psicóloga do SAE/CTA, Camila Sanfelice, que abordou formas de prevenção e tratamento e apresentou casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites B e C. Além de Camila, participaram da iniciativa os psicólogos do NAS, Vitor Ura e Fernanda Peixoto; e as servidoras do SAE/CTA, a assistente social Cecília Moraes e a técnica de enfermagem Tania Maekava.

A ação é realizada em parceria entre as secretarias desde 2022 e, com a turma iniciada nesta sexta-feira, atingiu a marca de 208 trabalhadores atendidos. Os mesmos servidores retornam para o segundo encontro, que será realizado em 28 de junho (sexta-feira) e tratará sobre saúde mental, incluindo abordagens sensíveis, saúde emocional, entre outros assuntos relacionados ao tema.

A secretária de Administração, Cintia Lira, destacou a importância da conscientização dos trabalhadores por meio do programa. “Isso mostra que nós também estamos preocupados com a saúde dos servidores e esse é o grande objetivo do NAS. As palestras são momentos de integração e esclarecimento de dúvidas para preservar o bem-estar dos trabalhadores”, declarou a chefe da pasta.

Essa é a terceira edição do projeto e a primeira realizada com trabalhadores que atuam nas imediações da região central da cidade. Anteriormente a iniciativa já havia sido promovida nas regiões norte (Jardim Gardênia) e sul (Palmeiras). A ideia é atender o máximo possível de bolsistas, sempre promovendo a conscientização sobre saúde física e mental por meio de palestras e rodas de conversa com especialistas que atuam na rede. Ao final, alguns trabalhadores optaram por realizar a testagem de ISTs com os profissionais do SAE/CTA presentes no local.

Para o secretário de Saúde, Diego Ferreira, os bolsistas se tornarão multiplicadores das informações adquiridas nas palestras. “A prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde. Os trabalhadores sabem que as informações passadas nas conversas são fidedignas e confiáveis. Desta forma, contamos com a ajuda deles para orientar familiares e amigos sobre saúde física e mental e, juntos, criarmos uma grande rede de prevenção”, finalizou Ferreira.