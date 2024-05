Prêmio por governança digital é apresentado ao prefeito

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na manhã desta segunda-feira (20/05), no gabinete, o prêmio “Prefeito Inovador 2024”, entregue pela secretária municipal de Administração, Cintia Lira, que havia recebido a honraria em nome do chefe do Poder Executivo suzanense na última quarta-feira (15/05), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté.

O título de “Prefeito Inovador 2024” foi conquistado por conta da implementação do projeto “Governança Digital e Gestão Sem Papel”. Essa iniciativa, reconhecida como modelo de inovação e modernização, tem como objetivo eliminar o uso de papel por meio da digitalização de processos e documentos, visando uma gestão mais eficiente, transparente e sustentável.

Na visita ao gabinete, também estavam presentes a coordenadora da Secretaria de Administração, Alanna Tavares, que é responsável pelo programa “Governança Digital e Gestão Sem Papel”, e pelo diretor de Tecnologia da Informação, Gerson Deliberato. Além da entrega, o grupo se reuniu para celebrar a conquista do prêmio e discutir os pontos positivos do projeto.

Iniciativa

A atividade foi implantada em 2018 com a unificação de sistemas. Antes, todos os processos administrativos eram conduzidos exclusivamente em formato físico, porém, com a adoção da tecnologia para desburocratização, houve um avanço significativo na comunicação interna. Um exemplo desse progresso é o sistema eletrônico da Ouvidoria Municipal, que recebe 100% das demandas de forma eletrônica. As solicitações podem ser feitas por meio do e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br ou pelo telefone 0800-774-2007, o que aumenta a eficiência e acessibilidade. Além disso, o projeto contribui para a redução do consumo de energia, água e dos custos operacionais em diversos setores.

Ainda no âmbito da sustentabilidade, o projeto contribuiu para a conscientização dos servidores sobre a responsabilidade social na preservação do meio ambiente. A digitalização dos processos impactou diretamente na preservação de aproximadamente mil árvores. De acordo com a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), 800 árvores correspondem a aproximadamente um hectare de reflorestamento, resultando em uma economia de 45,7 toneladas de papel. Além dos benefícios ambientais, houve uma expressiva otimização dos serviços, com grande redução no tempo de tramitação dos processos e respostas aos munícipes e servidores.

Para a secretária, o resultado da premiação revela que a Prefeitura de Suzano está no caminho certo e atenta à tecnologia disponível. “Estamos sempre buscando novidades que possam ser aplicadas em nosso dia a dia. Promover uma gestão digital é parte do nosso desafio, pois atualizações como essa promovem não só a economia de recursos como, também, a agilização de processos internos e externos, que são voltados à nossa população”, destacou Cintia Lira.

O prefeito, por sua vez, afirmou que a premiação valida a qualidade da gestão, destacando a inovação nos processos internos e na prestação de serviços aos cidadãos. “A tecnologia implementada é parte de uma estratégia para fortalecer a governança digital, proporcionando diversos benefícios para a administração municipal e para os cidadãos. O objetivo é garantir eficiência crescente e melhorias contínuas nos serviços públicos, além de maior rapidez no atendimento à população”, declarou Ashiuchi.