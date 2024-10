Procon apresenta palestra sobre riscos de empréstimos a aposentados

Em alusão ao mês da pessoa idosa, o Procon de Suzano realizou nesta sexta-feira (11/10) uma palestra destinada a membros de entidades que atendem o público 60+ na cidade. O evento ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, e teve como objetivo orientar os voluntários sobre cuidados a serem adotados com benefícios previdenciários dos acompanhados, principalmente com empréstimos consignados.

Durante a palestra, a diretora do Procon municipal, Daniela Itice, exibiu situações em que beneficiários realizaram contratações sem conhecimento e renegociações exorbitantes para detalhar o modus operandi das instituições financeiras com esse público. As entidades presentes foram orientadas a utilizar o sistema “Meu INSS” para ter acesso às informações previdenciárias dos aposentados e conferir o histórico de pagamento e o extrato de consignado, que é o documento que exibe todos os empréstimos que o aposentado ou pensionista possui.

O evento contou com a presença de membros da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis); Comunidade Kolping; Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia; Fundação MGI; Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae); Comissão da Pessoa Idosa e da Comissão de Direito do Consumidor da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano); Centro de Referência da Assistência Social (Cras); Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); Casa São Vicente de Paulo; e Recanto do Girassol

Durante a palestra, que durou cerca de uma hora e meia, os voluntários tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre os materiais exibidos e pontuar situações vividas com os idosos. A previsão do Procon é de que ao menos sete palestras do tipo sejam realizadas para esse público nas entidades e associações até o final do mês.

A diretora do Procon explicou que o simples monitoramento da vida previdenciária pode evitar golpes, fraudes e contratações indevidas dos bancos. “Estamos no mês do idoso e a palestra da vez foi sobre empréstimo consignado, que tem esse público como alvo principal. Estamos falando de pessoas mais vulneráveis e que são alvos das instituições financeiras justamente por esse motivo. A ideia é fazer com que elas sejam acompanhadas pelos voluntários para que não caiam em golpes cada vez mais comuns. A orientação é muito importante, tanto para conscientizar possíveis vítimas quanto para evitar que atendentes – que são muito preparados e possuem poder de persuasão – se aproveitem dos idosos”, explicou Daniela.