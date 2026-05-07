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Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
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Cidades

Procon de Suzano orienta comércio e consumidores para o Dia das Mães

Entre as orientações aos lojistas estava a obrigatoriedade de manter os preços expostos

07 maio 2026 - 18h36Por da Reportagem Local
Procon de Suzano orienta comércio e consumidores para o Dia das MãesProcon de Suzano orienta comércio e consumidores para o Dia das Mães - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Procon de Suzano realizou nesta quinta-feira (07/05) ações de orientação e fiscalização em comércios da região central em razão da proximidade do Dia das Mães, que ocorre neste domingo (10/05). Os fiscais percorreram os estabelecimentos e conversaram com comerciantes e consumidores sobre os direitos e deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Entre as orientações aos lojistas estava a obrigatoriedade de manter os preços das mercadorias expostos de forma clara, correta, ostensiva e legível. Aos consumidores foram explicadas as políticas de trocas e formas de pagamento que podem ser utilizadas na aquisição de um produto.

A diretora do órgão municipal ressaltou que esta atividade tem como objetivo esclarecer dúvidas e fortalecer as relações de consumo na cidade. “Muitos pensam que o Procon é uma entidade punitiva ou que somente resolve conflitos. Temos também um papel educativo e de orientação para que comércio e consumidores possam ter uma boa relação e fortalecer a economia da cidade cada vez mais, especialmente em uma data tão importante quanto o Dia das Mães”, afirmou.

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