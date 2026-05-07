Fundo Social define 75 pontos de arrecadação para a Campanha do Agasalho 2026

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano divulgou os primeiros pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho 2026. Ao todo, são 75 caixas espalhadas por diferentes regiões do município, definidos estrategicamente para ampliar o acesso da população e incentivar as doações.

Podem ser entregues agasalhos, camisetas, cobertores, camisas, calças, gorros e meias, desde que estejam em bom estado de conservação. A administração municipal reforça a necessidade de doações de roupas masculinas e infantis, que tradicionalmente são recebidas em menor quantidade.

Entre os locais disponíveis para arrecadação estão o Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro); a 4ª Companhia da Polícia Militar (avenida Francisco Marengo, 1.564 – Jardim Revista); o Centro de Iniciação ao Esporte (rua Guilherme Garijo, s/n - Jardim Santa Inês); a Delegacia de Defesa da Mulher (rua Presidente Nereu Ramos, 302 – Jardim Santa Helena); o Posto do Corpo de Bombeiros de Suzano (rua Regina Cabalau Mendonça, 364 – Jardim Japão); a unidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp (rua Benjamin Constant, 1.980 – Centro); e a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos (rua Tereza Haguiara Cardoso, 191 – Jardim Casa Branca). A lista completa pode ser consultada neste link: https://bit.ly/4wa1CKR.

Com o tema “Onde existe amor o frio não entra”, a Campanha do Agasalho 2026 foi lançada em 27 de abril, durante cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, que reuniu autoridades municipais e imprensa. Na ocasião, foi anunciada a meta de arrecadar 320 mil peças, superando as 300 mil registradas em 2025.

A doação é voluntária, mas é necessário que as peças estejam em boas condições. Todos os itens passarão por triagem antes de serem destinados aos bazares solidários, que ocorrerão em diferentes regiões da cidade.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, destacou a importância da descentralização dos pontos de arrecadação. “A distribuição dos pontos de coleta em diferentes regiões da cidade é fundamental para ampliar a participação da população. Quanto mais acessível for a campanha, maior será o alcance das doações e o número de famílias beneficiadas”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o convite para que a população participe da mobilização solidária. “A campanha representa um esforço coletivo em apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Cada contribuição faz diferença e fortalece essa rede de solidariedade construída pela população suzanense”, declarou.