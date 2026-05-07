Suzano lança campanha 'Maio Amarelo' e reforça orientações a mais de 500 motoristas

A Prefeitura de Suzano lançou na manhã desta quinta-feira (07/05) a campanha de conscientização no trânsito “Maio Amarelo” com uma grande ação no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, que reforçou as mensagens sobre condução segura a mais de 500 motoristas. A cerimônia teve participação do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do vice-prefeito Said Raful e do titular da pasta do Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

A atividade recebeu apoio da Câmara, com presença do presidente Artur Takayama; do vice-presidente, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e do vereador João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; assim como do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), sob condução da superintendente Talita Nunes, e do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo. Também prestigiaram o evento os secretários municipais de Finanças, Itamar Viana; de Governo, Alex Santos; e de Administração, Cintia Lira.

As orientações junto aos motoristas foram seguidas da distribuição de panfletos e da adesivação em carros por meio da equipe do Departamento de Educação para o Trânsito, que atuou no local entre 11 e 14 horas, para aproveitar o maior fluxo neste trecho. A mesma mobilização se estendeu durante a tarde na garagem da concessionária da Radial Mais Transporte, no bairro Vila Theodoro.

A campanha foi lançada nesta oportunidade por conta das datas alusivas à educação no trânsito. Na última terça-feira (05/05) foi celebrado o Dia Mundial do Trânsito e, esta quinta, foi marcada por ser o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito.

Em meio ao contexto voltado à conscientização quanto à condução segura, as orientações trouxeram mensagens importantes que abordaram diversos aspectos para diferentes públicos, a partir da frase de destaque da campanha deste ano: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Os conteúdos reforçaram a ideia de que o trânsito não é feito de máquinas, mas sim de pessoas e que existe alguém que quer chegar em casa com segurança. Foram passados recados específicos para motoristas, alertando para a distância segura e uso correto de setas e celulares; para motociclistas, indicando mais atenção para manobras arriscadas e uso de capacete; para ciclistas, que receberam orientações sobre o respeito aos sinais e a preferência pelas ciclovias; e para pedestres, com orientações quanto à travessia segura na faixa e atenção na hora de atravessar, evitando distrações.

O presidente da Câmara cumprimentou a prefeitura pela iniciativa. “Queria parabenizar todas as equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, não só pela ação desta quinta-feira, mas como pelo trabalho diário nas ruas, que tem evitado acidentes e proporcionado melhorias na sinalização e nas condições de deslocamento na cidade”, disse Takayama.

Já o titular da pasta do Transporte afirmou que a educação no trânsito é fundamental para a redução de acidentes. “Nosso trabalho tem dado resultado, conforme foi comprovado pelas estatísticas do Detran/SP. Entre 2024 e 2025 houve redução de 30% no número de acidentes fatais, comprovando a eficácia das nossas campanhas educativas e do nosso trabalho voltado à melhoria da mobilidade”, declarou Galo.

Por sua vez, o prefeito destacou a relevância de promover a conscientização junto aos motoristas em meio ao crescimento contínuo da população e do fluxo de veículos na cidade. “Suzano está se desenvolvendo e adquirindo cada vez um perfil logístico, por onde mais veículos deverão trafegar nos próximos anos. Por isso, o respeito às leis de trânsito deve prevalecer, para que consigamos preservar a segurança de todos”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.