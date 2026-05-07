Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 07 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano lança campanha 'Maio Amarelo' e reforça orientações a mais de 500 motoristas

Ação que deu início às atividades ocorreu nesta quinta-feira (07/05), no Paço Municipal, com a presença do prefeito Pedro Ishi

07 maio 2026 - 18h58Por da Reportagem Local
Suzano lança campanha 'Maio Amarelo' e reforça orientações a mais de 500 motoristasSuzano lança campanha 'Maio Amarelo' e reforça orientações a mais de 500 motoristas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano lançou na manhã desta quinta-feira (07/05) a campanha de conscientização no trânsito “Maio Amarelo” com uma grande ação no recuo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, que reforçou as mensagens sobre condução segura a mais de 500 motoristas. A cerimônia teve participação do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do vice-prefeito Said Raful e do titular da pasta do Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

A atividade recebeu apoio da Câmara, com presença do presidente Artur Takayama; do vice-presidente, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e do vereador João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; assim como do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), sob condução da superintendente Talita Nunes, e do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo. Também prestigiaram o evento os secretários municipais de Finanças, Itamar Viana; de Governo, Alex Santos; e de Administração, Cintia Lira.

As orientações junto aos motoristas foram seguidas da distribuição de panfletos e da adesivação em carros por meio da equipe do Departamento de Educação para o Trânsito, que atuou no local entre 11 e 14 horas, para aproveitar o maior fluxo neste trecho. A mesma mobilização se estendeu durante a tarde na garagem da concessionária da Radial Mais Transporte, no bairro Vila Theodoro.

A campanha foi lançada nesta oportunidade por conta das datas alusivas à educação no trânsito. Na última terça-feira (05/05) foi celebrado o Dia Mundial do Trânsito e, esta quinta, foi marcada por ser o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Trânsito.

Em meio ao contexto voltado à conscientização quanto à condução segura, as orientações trouxeram mensagens importantes que abordaram diversos aspectos para diferentes públicos, a partir da frase de destaque da campanha deste ano: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Os conteúdos reforçaram a ideia de que o trânsito não é feito de máquinas, mas sim de pessoas e que existe alguém que quer chegar em casa com segurança. Foram passados recados específicos para motoristas, alertando para a distância segura e uso correto de setas e celulares; para motociclistas, indicando mais atenção para manobras arriscadas e uso de capacete; para ciclistas, que receberam orientações sobre o respeito aos sinais e a preferência pelas ciclovias; e para pedestres, com orientações quanto à travessia segura na faixa e atenção na hora de atravessar, evitando distrações.

O presidente da Câmara cumprimentou a prefeitura pela iniciativa. “Queria parabenizar todas as equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, não só pela ação desta quinta-feira, mas como pelo trabalho diário nas ruas, que tem evitado acidentes e proporcionado melhorias na sinalização e nas condições de deslocamento na cidade”, disse Takayama.

Já o titular da pasta do Transporte afirmou que a educação no trânsito é fundamental para a redução de acidentes. “Nosso trabalho tem dado resultado, conforme foi comprovado pelas estatísticas do Detran/SP. Entre 2024 e 2025 houve redução de 30% no número de acidentes fatais, comprovando a eficácia das nossas campanhas educativas e do nosso trabalho voltado à melhoria da mobilidade”, declarou Galo.

Por sua vez, o prefeito destacou a relevância de promover a conscientização junto aos motoristas em meio ao crescimento contínuo da população e do fluxo de veículos na cidade. “Suzano está se desenvolvendo e adquirindo cada vez um perfil logístico, por onde mais veículos deverão trafegar nos próximos anos. Por isso, o respeito às leis de trânsito deve prevalecer, para que consigamos preservar a segurança de todos”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fundo Social define 75 pontos de arrecadação para a Campanha do Agasalho 2026
Solidariedade

Fundo Social define 75 pontos de arrecadação para a Campanha do Agasalho 2026

Defesa Civil de Suzano recebe doação de trajes de neoprene do Corpo de Bombeiros
Cidades

Defesa Civil de Suzano recebe doação de trajes de neoprene do Corpo de Bombeiros

Procon de Suzano orienta comércio e consumidores para o Dia das Mães
Cidades

Procon de Suzano orienta comércio e consumidores para o Dia das Mães

Unidades de saúde terão atividades especiais de cuidado e respeito à vida ao longo de maio
Suzano

Unidades de saúde terão atividades especiais de cuidado e respeito à vida ao longo de maio

Ferraz promove 2&ordm; Encontro de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolesc
Cidades

Ferraz promove 2º Encontro de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolesc

Governo de SP entrega obras de saneamento em Itaquá e Suzano com investimento de mais de 1,3 bi
Cidades

Governo de SP entrega obras de saneamento em Itaquá e Suzano com investimento de mais de 1,3 bi