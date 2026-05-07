Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 07 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Defesa Civil de Suzano recebe doação de trajes de neoprene do Corpo de Bombeiros

Itens foram entregues nesta quarta-feira (06/05) e irão reforçar o atendimento a ocorrências de enchentes e alagamentos

07 maio 2026 - 18h44Por da Reportagem Local
Defesa Civil de Suzano recebe doação de trajes de neoprene do Corpo de BombeirosDefesa Civil de Suzano recebe doação de trajes de neoprene do Corpo de Bombeiros - (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)

A Defesa Civil de Suzano recebeu do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros a doação de seis trajes de neoprene com espessura de 2,5 milímetros, que serão utilizados pelas equipes em atendimentos relacionados a enchentes e alagamentos.

A entrega ocorreu na tarde desta quarta-feira (06/05), na sede do subgrupamento, localizada no bairro Jardim Japão. Participaram do encontro o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, o diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro, e o comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, tenente Marcos Carbonel.

Os equipamentos irão reforçar a atuação da Defesa Civil em ocorrências de resgate e atendimento a vítimas em áreas alagadas. Os trajes de neoprene oferecem proteção térmica e resistência a cortes provocados por objetos submersos, proporcionando mais segurança aos agentes durante as operações.

A iniciativa reforça a parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Corpo de Bombeiros, que vem sendo ampliada nos últimos anos por meio de ações conjuntas e apoio operacional entre as instituições.

O tenente Marcos Carbonel destacou a importância da cooperação para fortalecer o atendimento aos moradores. “A parceria com a Prefeitura de Suzano vem sendo construída de forma muito positiva ao longo dos anos. Já recebemos apoio importante por parte do município, incluindo equipamentos voltados ao atendimento de ocorrências e resgates. Desta vez, o Corpo de Bombeiros também buscou contribuir com a Defesa Civil por meio da doação desses trajes, que serão fundamentais nas operações em áreas alagadas”, afirmou.

Durante a reunião, também ficou definida a realização de um novo treinamento voltado aos agentes da Defesa Civil, ministrado pelo Corpo de Bombeiros, seguindo o modelo das capacitações realizadas anteriormente. “O treinamento costuma ocorrer entre os meses de maio e junho, e já estamos organizando uma nova edição com foco no resgate de vítimas em situações de enchentes”, explicou Carbonel.

O assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã ressaltou os benefícios da integração entre as instituições. “Essa cooperação fortalece a capacidade de resposta das equipes e amplia a segurança dos agentes durante os atendimentos. A troca de experiências e o apoio mútuo refletem diretamente na qualidade do serviço prestado”, declarou Miyasaki.

Por fim, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, também destacou a importância da capacitação contínua das equipes. “A qualificação permanente dos agentes é essencial para garantir um atendimento cada vez mais eficiente à população, especialmente em situações de emergência. Contar com o apoio e a experiência do Corpo de Bombeiros contribui significativamente para o preparo das nossas equipes”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fundo Social define 75 pontos de arrecadação para a Campanha do Agasalho 2026
Solidariedade

Fundo Social define 75 pontos de arrecadação para a Campanha do Agasalho 2026

Suzano lança campanha 'Maio Amarelo' e reforça orientações a mais de 500 motoristas
Cidades

Suzano lança campanha 'Maio Amarelo' e reforça orientações a mais de 500 motoristas

Procon de Suzano orienta comércio e consumidores para o Dia das Mães
Cidades

Procon de Suzano orienta comércio e consumidores para o Dia das Mães

Unidades de saúde terão atividades especiais de cuidado e respeito à vida ao longo de maio
Suzano

Unidades de saúde terão atividades especiais de cuidado e respeito à vida ao longo de maio

Ferraz promove 2&ordm; Encontro de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolesc
Cidades

Ferraz promove 2º Encontro de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolesc

Governo de SP entrega obras de saneamento em Itaquá e Suzano com investimento de mais de 1,3 bi
Cidades

Governo de SP entrega obras de saneamento em Itaquá e Suzano com investimento de mais de 1,3 bi