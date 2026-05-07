Defesa Civil de Suzano recebe doação de trajes de neoprene do Corpo de Bombeiros

A Defesa Civil de Suzano recebeu do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros a doação de seis trajes de neoprene com espessura de 2,5 milímetros, que serão utilizados pelas equipes em atendimentos relacionados a enchentes e alagamentos.

A entrega ocorreu na tarde desta quarta-feira (06/05), na sede do subgrupamento, localizada no bairro Jardim Japão. Participaram do encontro o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, o diretor da Defesa Civil de Suzano, Tony Wenzler, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro, e o comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Suzano, tenente Marcos Carbonel.

Os equipamentos irão reforçar a atuação da Defesa Civil em ocorrências de resgate e atendimento a vítimas em áreas alagadas. Os trajes de neoprene oferecem proteção térmica e resistência a cortes provocados por objetos submersos, proporcionando mais segurança aos agentes durante as operações.

A iniciativa reforça a parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Corpo de Bombeiros, que vem sendo ampliada nos últimos anos por meio de ações conjuntas e apoio operacional entre as instituições.

O tenente Marcos Carbonel destacou a importância da cooperação para fortalecer o atendimento aos moradores. “A parceria com a Prefeitura de Suzano vem sendo construída de forma muito positiva ao longo dos anos. Já recebemos apoio importante por parte do município, incluindo equipamentos voltados ao atendimento de ocorrências e resgates. Desta vez, o Corpo de Bombeiros também buscou contribuir com a Defesa Civil por meio da doação desses trajes, que serão fundamentais nas operações em áreas alagadas”, afirmou.

Durante a reunião, também ficou definida a realização de um novo treinamento voltado aos agentes da Defesa Civil, ministrado pelo Corpo de Bombeiros, seguindo o modelo das capacitações realizadas anteriormente. “O treinamento costuma ocorrer entre os meses de maio e junho, e já estamos organizando uma nova edição com foco no resgate de vítimas em situações de enchentes”, explicou Carbonel.

O assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã ressaltou os benefícios da integração entre as instituições. “Essa cooperação fortalece a capacidade de resposta das equipes e amplia a segurança dos agentes durante os atendimentos. A troca de experiências e o apoio mútuo refletem diretamente na qualidade do serviço prestado”, declarou Miyasaki.

Por fim, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, também destacou a importância da capacitação contínua das equipes. “A qualificação permanente dos agentes é essencial para garantir um atendimento cada vez mais eficiente à população, especialmente em situações de emergência. Contar com o apoio e a experiência do Corpo de Bombeiros contribui significativamente para o preparo das nossas equipes”, afirmou.