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Jornal Diário de Suzano - 07/05/2026
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Suzano

Unidades de saúde terão atividades especiais de cuidado e respeito à vida ao longo de maio

Programação municipal no mês de maio percorre diferentes regiões com foco na saúde materna e mental e na proteção integral

07 maio 2026 - 18h24Por da Reportagem Local
Unidades de saúde terão atividades especiais de cuidado e respeito à vida ao longo de maioUnidades de saúde terão atividades especiais de cuidado e respeito à vida ao longo de maio - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

As Unidades de Saúde da Família (USFs) de Suzano iniciam nesta sexta-feira (08/05) uma programação especial para o mês de maio voltada ao cuidado e ao respeito à vida, com ações que reforçam a prevenção, a informação e o acolhimento da população. A iniciativa vai promover atividades que dialogam com temas essenciais, como a redução da mortalidade materna, a luta antimanicomial e a proteção de crianças e adolescentes.

A agenda começa na USF Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, com uma ação voltada à conscientização sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, marcando o início de um ciclo de mobilizações que se estende por todo o mês. Os endereços podem ser conferidos no link http://bit.ly/ubssuzano.

Segundo o secretário municipal de Saúde, William Harada, a programação valoriza o papel da atenção básica suzanense na promoção da saúde. “Ao longo de maio, nossas unidades estarão ainda mais presentes no dia a dia da população, levando informação, cuidado e acolhimento. São ações que contribuem diretamente para a prevenção e para a promoção da qualidade de vida, com olhar atento às necessidades de cada território”, afirmou.

Entre os principais enfoques das atividades está a saúde materna, com destaque para a importância do pré-natal, do planejamento familiar e dos cuidados no período pós-parto, fundamentais para a redução da mortalidade materna. Além disso, as ações também dialogam com o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio.

A iniciativa também integra esforços de conscientização sobre a proteção de crianças e adolescentes, especialmente no mês em que se intensificam as campanhas de enfrentamento à violência e à exploração sexual. Dessa forma, a programação amplia o olhar sobre o cuidado em saúde, considerando diferentes públicos e necessidades.

As atividades serão conduzidas por equipes multidisciplinares, que atuam de forma integrada para garantir um atendimento mais humanizado e próximo da realidade da população. O encerramento das ações ocorre em 29 de maio, na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, com atividade voltada à conscientização sobre a mortalidade materna.

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