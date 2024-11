Procon orienta 600 idosos contra cobranças indevidas

O Procon de Suzano encerrou na última quarta-feira (30/10), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, uma série de palestras realizadas com idosos para conscientizá-los sobre os cuidados a serem adotados na contratação de empréstimos consignados e destacar a importância de consultar o extrato de pagamento do benefício. A ação, realizada em alusão ao mês da pessoa idosa, contou com dez encontros e reuniu cerca de 600 pessoas ao longo de todo o período.

Durante as reuniões, a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, trouxe aos idosos exemplos sobre como identificar cobranças indevidas no extrato do benefício. Além deles, voluntários de diversas entidades do município também acompanharam as palestras para auxiliar o público com mais de 60 anos.

Os seminários exibiram situações em que beneficiários realizaram contratações sem conhecimento e renegociações exorbitantes para detalhar o modus operandi das instituições financeiras com esse público. As entidades presentes foram orientadas a utilizar o sistema “Meu INSS” para ter acesso às informações previdenciárias dos aposentados e conferir o histórico de pagamento e o extrato de consignado, que é o documento que exibe todos os empréstimos que o aposentado ou pensionista possui.

Daniela destacou a importância de abordar o assunto com tal público, que é mais vulnerável a esse tipo de procedimento irregular realizado pelos bancos. “Muitos aposentados e pensionistas que recebem o benefício, por vezes, percebem uma diminuição no valor e não sabem o motivo. Por essa razão, é muito importante verificar o Extrato de Pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que não é o extrato bancário, como muitos pensam. Ele só mostra os valores que são creditados pelo INSS, mas não mostra os descontos que são feitos no benefício. O extrato de pagamento é o ‘holerite’ do aposentado ou pensionista. É ele quem mostra todos os descontos de empréstimos consignados, cartão consignado e contribuições sindicais, se houver”, afirmou.

PALESTRAS

As palestras também serviram para orientar os aposentados sobre os “golpes do momento”, como os que envolvem supostos entregadores de mercadorias ou presentes, que solicitam uma fotografia da pessoa para comprovar a entrega, e dos falsos agentes da prefeitura, que além de fotos tentam tirar também cópias de documentos das potenciais vítimas. “É muito importante que o idoso ou qualquer pessoa não permita que um estranho tire uma foto sua sem sua autorização. Essa foto é a sua assinatura digital e permite a contratação de empréstimos’, finalizou.