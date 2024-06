Procon realiza mutirão para renegociação de dívidas nesta quinta-feira

O Procon de Suzano realiza nesta quinta-feira (27/06) o “Mutirão de Renegociação de Dívidas” com bancos e concessionárias de serviços públicos que atuam na cidade. A iniciativa ocorrerá das 10 às 16 horas na sede do órgão (rua Baruel, 126 – Centro) e tem como objetivo oferecer aos consumidores a oportunidade de buscar soluções para o pagamento de débitos e evitar o superendividamento.

Na ação, os munícipes poderão apresentar demandas voltadas à regularização da situação financeira com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, a EDP Brasil e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) – essas duas últimas são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e água. Além das atividades feitas presencialmente, o Procon promoverá o feirão com a concessionária Vivo, por telefone.

Os interessados em participar deverão estar em posse de documentos como RG, CPF, comprovantes de débitos de cartões e cartas de cobranças, faturas, entre outros. As equipes do órgão e os representantes das empresas participantes estarão no local para dialogar com os consumidores e realizar as negociações. Os atendimentos serão efetuados por ordem de chegada ao local. A população ainda poderá receber orientações jurídicas que serão dadas por meio de uma parceria entre o Procon e a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, por meio da Comissão de Assistência Judiciária.

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, afirmou que a iniciativa feita em conjunto com bancos e concessionárias facilitará o acesso dos consumidores a ofertas atrativas de quitação de débitos. “O mutirão vai ajudar muita gente porque o diálogo será feito de forma presencial. Os representantes tentarão facilitar ao máximo a renegociação dos consumidores. A ação passa ainda mais confiança por acontecer nas dependências do Procon e ajuda a população no pagamento dos débitos”, declarou ela.

Mais informações sobre as ações e esclarecimentos sobre débitos com outras instituições podem ser obtidas pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461, além do e-mail procon@suzano.sp.gov.br.