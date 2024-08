Procon realiza pesquisa de preços de produtos para o Dia dos Pais; vendas devem crescer 4.7%

A Fundação Procon-SP realizou entre os dias 23 e 30 de julho uma pesquisa de preços de produtos e serviços demandados para o Dia dos Pais. Três categorias fizeram parte do levantamento: produtos eletrônicos, perfumes masculinos e preço de almoço no sistema de rodízio em churrascarias. As vendas devem crescer 4,7% em Suzano e região.

Entre os produtos eletrônicos e perfumes masculinos, fizeram parte da pesquisa somente itens comercializados em, no mínimo, três dos sites visitados.

Produtos eletrônicos

Foram comparados 46 itens em levantamento realizado entre os dias 23 e 25 de julho em seis sites que comercializam smartphones, notebooks e smartwatches.

A maior diferença encontrada foi entre os smartwatches: 92,68% para o Redmi Watch 4 preto, da Xaomi, que custava R$ 949,99 em um estabelecimento e, em outro, estava anunciado por R$ 493,05.

Entre os smartphones, a maior diferença encontrada foi de 32,58% e entre os notebooks, de 41,15%.

Perfumes masculinos

A pesquisa envolveu 23 itens de diferentes marcas. A coleta de preços foi realizada entre os dias 23 e 25 de julho em cinco sites.

A maior diferença de preço encontrada, de 83,41%, foi no perfume Ck In2U Masculino Eau de Toilette – 100 ml, da marca Calvin Klein. Em um estabelecimento ele custava R$ 429,00, e em outro, R$ 233,90.

Churrascarias no sistema de rodízio

Neste ano, o Procon-SP inseriu uma novidade na pesquisa de preços voltada para produtos bastante procurados para o Dia dos Pais. O levantamento foi efetuado presencialmente em 50 churrascarias distribuídas nas 5 regiões da capital (centro, leste, oeste, norte e sul) nos dias 29 e 30 de julho. Foram coletados os preços do sistema rodízio realizado aos domingos.

A zona sul foi a região que apresentou maior variação entre o menor e o maior preço: 450%. Em uma churrascaria, o valor do rodízio estava R$ 40 e em outra, R$ 220, resultando em um preço médio de R$ 116,93. Já a menor variação foi encontrada na zona leste – 233,19%, sendo o menor preço R$ 44,90, e o maior, R$ 149,90 – preço médio de R$ 92,64.

O levantamento também constatou que o preço médio do valor de um rodízio realizado aos domingos na capital paulista ficou em torno de R$ 108,19.