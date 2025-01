Procura por orçamentos cresce e papelarias se preparam para vendas

A procura por orçamentos de listas de materiais escolares tem aumentado nas papelarias de Suzano. As lojas que vendem esse tipo de material estão se preparando para as vendas, que devem ser maiores que no ano passado.

O DS conversou com três papelarias da área central da cidade para entender como está o movimento nos primeiros dias do ano. O período de primeiros meses é forte para as papelarias por conta da volta às aulas.

Na Suzupel, o envio de listas começou ainda em 2024, após o Natal. “Depois do Natal já começamos a receber lista para fazer os orçamentos. Mas por enquanto é só isso, as vendas ainda estão sendo bem cautelosas”, disse a responsável pelo Marketing da loja, Meyriane do Nascimento.

A expectativa é que as vendas comecem a crescer de fato a partir do dia 10. “Como as aulas nas escolas particulares voltam no dia 27, acreditamos que depois do 5º dia útil tenha um aumento na procura e nas vendas”.

Meyriane disse que a loja está se organizando para garantir que as vendas se concretizem. “Nos organizamos para garantir as vendas. A expectativa para a volta às aulas em 2025 é positiva. Estamos com anúncios no Google e parcerias com algumas escolas particulares na região, além de estarmos bem ativos nas redes sociais”, finalizou a responsável pelo Marketing.

Na Casa Rollú, a procura tem crescido e a expectativa é que aumente ao longo desta semana por conta do pagamento. “Estamos tendo, desde novembro, bastantes solicitações de orçamentos dos pais. Com o pagamento nesta semana, acreditamos que as vendas ficarão ainda mais aquecidas. Acredito que será um bom retorno às aulas”, disse a supervisora Regiane Nagasaki.

A loja entende que a 2ª quinzena do mês de janeiro deve ter ainda mais movimento. Além disso, a supervisora acredita que a alta demanda deve seguir até o mês de fevereiro.

A Kamipel ainda tem um momento de vendas parado, mas os pedidos de orçamento estão bem altos. “Os pais estão se movimentando em busca de preços bons e materiais de qualidade”, disse Wervison Lopes Diniz, gerente da loja. O responsável pelo estabelecimento ainda disse que existe uma concorrência com as lojas virtuais. “A concorrência está bem acirrada. O e-commerce está bem aquecido neste começo de ano”. O aumento das vendas deve acontecer a partir do dia 10. Houve um aumento nos valores, de acordo com o gerente.