Produtores rurais contabilizam prejuízos causados pelo frio

O frio que atinge Suzano desde sexta-feira (13) trouxe prejuízos para os produtores rurais. Na madrugada desta terça-feira (27), houve geada em alguns pontos da cidade. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato Suchiya, algumas regiões de Suzano registraram temperaturas próximas de 0°C. Em contrapartida, o nevoeiro pode ter favorecido os agricultores. O sindicato deve ter uma avaliação geral nesta quarta-feira (28).

“Não contabilizamos ainda, mas houve estrago. Algumas regiões registraram temperaturas próximas de 0°C. O que ajudou foi o nevoeiro, de madrugada e de manhã, que dificultou a formação de congelamento”, explicou o presidente da entidade.

A temperatura começará a subir a partir desta quarta em Suzano. Segundo o site Climatempo, os termômetros na cidade devem chegar até 23°C nesta quarta-feira e 26°C na quinta-feira (29) e sexta-feira (30). No sábado (31), a temperatura deve atingir os 28° C.

Região

A previsão é a mesma para as demais cidades do Alto Tietê, conforme o Climatempo. Em Mogi das Cruzes, os termômetros devem chegar a 22°C nesta quarta. No sábado (31), a temperatura também deve chegar aos 28°C. Mesma previsão para Guararema. Em Poá, as máximas devem atingir os 23°C nesta quarta e os mesmos 28°C no sábado.

Em Itaquaquecetuba, Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis os termômetros devem girar de 23° C a 29°c (quarta e sábado). Considerado o município mais quente da região, Santa Isabel pode chegar até 30°C no sábado. Para esta quarta, a máxima prevista é de 24°C.