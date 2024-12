Profissionais do Ano 2024 são homenageados na Câmara

A Câmara de Suzano entregou na noite de sexta-feira (6) o Título de Honra ao Mérito aos 36 homenageados como Profissionais do Ano de 2024. A sessão solene foi realizada no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

O vereador Rogerio Castilho (PSB) presidiu os trabalhos. Segundo ele o evento foi muito emocionante. “Sei da importância de vocês, de serem pilares fundamentais da cidade, da determinação e de amarem o que fazem”, comentou.

O vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, falou em nome da Casa de Leis no evento: “Vemos quão rica é Suzano, com diversos perfis, diversos cargos e isso tudo faz o município crescer e se desenvolver”, disse. “O mais importante desta noite não é o título, mas sim o quanto se doaram, o quanto batalharam, o quanto fizeram pela cidade para serem reconhecidos”, completou.

Também estiveram presentes na sessão solene os parlamentares Artur Takayama (PL); José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol; Nelson dos Santos Oliveira (PL), o Nelson do Fadul; Pedro Ishi (PL); e Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus, que recebeu o título de “Legislador do Ano”.

O tenente coronel da Polícia Militar Evandro Mendes, comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, falou que todos os homenageados têm a missão de cuidar. Ele destacou que a cozinheira escolar, Eloide Meireles Costa, o remeteu ao período da infância. “O serviço dela ela é cuidar da alimentação das crianças, do nosso futuro, daqueles que vão nos substituir, e dentre outros temperos, coloca o amor e o carinho.”

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) disse que os 36 homenageados foram escolhidos pelo povo de Suzano. “Tem muita história atrás desta placa de Honra ao Mérito. Vocês fizeram a diferença por onde passaram”, afirmou.

A “Advogada do Ano”, Antonia Vidal Prado Gasparotti, falou no evento em nome dos homenageados. Ela comentou que o Profissionais do Ano “abraça a sociedade”, porque premia diversas categorias profissionais. “Não há profissão mais importante ou mais necessária, todas são. Todos somos interdependes”, declarou. “Que todos nós sejamos a cada dia um pouco melhor do que fomos ontem, para olhar para trás com a sensação de dever cumprido”, concluiu.

Ainda compuseram a mesa de autoridades Joel de Barros Bittencourt, superintendente do Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS); o capitão Marcos Carbonel, comandante do Corpo de Bombeiros de Suzano; Daiana Brizola Brito, conselheira representando o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP); e Paulo Marsiglia, juiz diretor do Fórum de Suzano.