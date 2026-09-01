Programação especial do mês da Primeira Infância é concluída com atividades no Max Feffer

A programação organizada pela Secretaria de Educação de Suzano para celebrar o “Agosto Verde”, dedicado à Primeira Infância, foi concluída no último domingo (30/08) no Parque Municipal Max Feffer, que recebeu atrações especiais dedicadas às crianças e complementou as ações realizadas ao longo do mês, tanto nas escolas como no Complexo Educacional e Cultural Mirambava.

A titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, esteve no local para acompanhar as as atividades neste dia de diversões, que contou com apresentação dos grupos “Terra de Almofadas” e “É hora da história”, além de mediação de leitura, contação de histórias, música, brincadeiras e oficinas de auto-retrato e confecção de balangandã, caracterizada por desenvolver a criatividade com papéis e aprofundar o conhecimento sobre a cultura africana.

Para integrar o trabalho proporcionado pela Educação, essa festa no parque foi coroada com um dos espetáculos da 13ª Mostra de Referências Teatrais de Suzano, que foi desenvolvida durante o mês de agosto pela Secretaria Municipal de Cultura. Na oportunidade, os pequenos puderam assistir a peça Dinossauros do Brasil, da companhia Pia Fraus, que é voltada ao público infantil.

As atrações no parque fecharam um mês repleto de aprendizado e reflexões sobre a Primeira Infância, que reforçam o compromisso da administração municipal com a faixa etária de zero a seis anos, não só com o atendimento às crianças, mas também no que tange à formação dos educadores que lidam diretamente com elas no dia a dia.

Nas escolas e nas creches, o planejamento de atrações contemplou rodas de conversa, momentos de escuta qualificada das crianças, exposições de cartazes e produções relacionadas ao universo infantil, além de ações pedagógicas que promovem a sensibilização, a valorização e a garantia dos direitos das crianças nesta fase da vida.

Já os educadores que atuam com este público tiveram a oportunidade de discutir, junto a representantes de outros setores e sociedade civil, os diferentes aspectos do trabalho no Seminário de Políticas Integradas pela Primeira Infância, que foi realizado no dia 26 de agosto no Complexo Educacional e Cultural Mirambava. O encontro reuniu técnicos de diferentes áreas com o propósito de fortalecer o compromisso com os avanços das políticas públicas relacionadas ao tema.

Os profissionais também acompanharam a exposição “Primeiras Infâncias Brasileiras”, que está em cartaz no Solar Fábio Prado, em São Paulo. Esta mostra propõe uma aproximação sensível e contemporânea ao universo dos bebês e das crianças pequenas, abordando o desenvolvimento infantil em seus contextos de cuidado, cultura, território, brincadeira, direitos e condições de vida.

A abrangência deste trabalho tem como objetivos a ampliação do conhecimento da sociedade sobre a importância da Primeira Infância; o fortalecimento da integração entre as políticas públicas voltadas ao atendimento das crianças; a valorização do papel da família, da sociedade e do Poder Público na promoção da proteção e do desenvolvimento infantil; e o incentivo das ações integradas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer.

A secretária municipal de Educação destacou que o suporte que é dado para a Primeira Infância faz toda a diferença para o desenvolvimento de bebês e crianças. “Temos um cuidado todo especial com este público porque sabemos que a formação começa pela faixa etária de zero a seis anos, com o acompanhamento e o trabalho adequados para esta etapa de aprendizado”, ressaltou Renata Priscila.