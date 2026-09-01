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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Tempo

Defesa Civil alerta para temporais e chuva persistente na primeira semana de setembro em SP

Frente fria avança pelo território paulista entre segunda-feira (31) e terça-feira (1º), com previsão de ventos acima de 75 km/h, granizo e queda de temperatura

01 setembro 2026 - 08h00Por Agência SP
A população deve acompanhar os alertas meteorológicos e adotar medidas preventivas durante a ocorrência de tempestades. A população deve acompanhar os alertas meteorológicos e adotar medidas preventivas durante a ocorrência de tempestades. - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Após as chuvas registradas em diferentes regiões do estado de São Paulo durante o fim de semana, a primeira semana de setembro começa com a passagem de uma frente fria e a persistência das precipitações. Entre esta segunda-feira (31) e terça-feira (1º), o avanço do sistema deve provocar temporais em diferentes áreas do território paulista, com possibilidade de chuva forte, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento que podem superar os 75 km/h.

A condição meteorológica exige atenção especial na região metropolitana da capital, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e Presidente Prudente, onde há maior potencial para ventos intensos.

Nas demais áreas do estado, também são esperadas rajadas expressivas associadas à passagem da frente fria e à formação de tempestades.

Os ventos fortes podem provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias. Nas regiões que já registraram ocorrências no fim de semana, a previsão de novos episódios de chuva e vento reforça o alerta para o agravamento dos impactos.

Além das chuvas e dos ventos, a passagem da frente fria provocará queda nas temperaturas em todo o Estado, marcando uma mudança significativa no cenário meteorológico após o período de temperaturas mais elevadas.

A população deve acompanhar os alertas meteorológicos e adotar medidas preventivas durante a ocorrência de tempestades.

Durante as rajadas, é importante permanecer em local seguro, longe de árvores, postes, estruturas metálicas e coberturas frágeis, além de retirar objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Em caso de chuva intensa, motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção, especialmente nas rodovias.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e os possíveis impactos associados à passagem da frente fria e à persistência das chuvas em todo o território paulista.

Em caso de incêndio ou situação de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS, cadastre o CEP de interesse enviando uma mensagem de texto para o número 40199.

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