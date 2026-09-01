Mais de 800 pessoas prestigiam '2º Festival de Talentos de Palmeiras'

O "2º Festival de Talentos", realizado no último sábado (29/08), na Casa de Cultura I Professor Luiz Antonio da Silva, localizada na rua Manoel Ramos, 14, no Parque Palmeiras, recebeu mais de 800 pessoas em um dia com programação diversificada de atividades artísticas e culturais.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento teve como objetivo ampliar o acesso às manifestações artísticas e fortalecer a descentralização das ações no município, reunindo atrações tanto na área interna da Casa de Cultura quanto no palco instalado na parte externa do equipamento.

Ao longo do dia, o público pôde participar, na área interna, de oficina de robótica, oficina de graffiti, contação de história, oficina de escrita criativa e atividade de capoeira. O espaço também recebeu apresentações de malabares com o artista Celso Snaike, ampliando as opções de entretenimento oferecidas aos visitantes.

Já na área externa, a programação começou com apresentação de balé e aula de zumba e seguiu durante todo o dia com cerca de 30 atrações. O palco recebeu apresentações de dança, circo, literatura e música, com artistas solo e bandas de diferentes estilos, proporcionando espaço para que talentos locais mostrassem seus trabalhos ao público.

Entre as atrações estavam apresentações de dança inspiradas em Michael Jackson, números de malabares, intervenções literárias e uma grande programação musical. As atividades seguiram até o início da noite, reforçando a proposta do festival de reunir diferentes linguagens artísticas em um mesmo espaço.

A iniciativa também contribuiu para aproximar moradores do distrito de Palmeiras e de bairros próximos dos equipamentos culturais municipais, oferecendo uma opção gratuita de lazer e entretenimento para crianças, jovens, adultos e famílias.

Além de proporcionar um dia de programação cultural, o Festival de Talentos busca abrir espaço para artistas apresentarem seus trabalhos e ampliarem o contato com o público. A proposta fortalece a produção artística da cidade e incentiva novos talentos, ao mesmo tempo em que promove a ocupação dos equipamentos públicos de cultura.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a participação do público e a diversidade da programação. “O Festival de Talentos nasceu justamente com essa proposta de abrir espaço para os nossos artistas e aproximar ainda mais a população da cultura. Tivemos mais de 800 pessoas acompanhando atividades de diferentes linguagens durante todo o dia, o que demonstra a importância de levarmos programação de qualidade também para os bairros e valorizarmos quem produz arte em Suzano”, afirmou.