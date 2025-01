Projeto 'Baby, me Leva!' garante adoção dos primeiros 28 pets em 2025

O projeto “Baby, me Leva!”, conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, garantiu neste fim de semana a adoção dos primeiros 28 pets em 2025. Somente no sábado (18/01), a edição de abertura do ano, realizada nas dependências do Suzano Shopping, no bairro Parque Suzano, proporcionou um novo lar para 11 cães e 11 gatos.

As duas primeiras adoções ocorreram logo nos primeiros minutos da ação presencial. A moradora Renata de Camargo adotou a cadela Celeste, enquanto o novo tutor Kaik Henrique escolheu o cão Billy para ser seu companheiro de quatro patas. Outros seis cães foram adotados a partir de consulta no site da prefeitura, por meio do link www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. O processo é finalizado com o preenchimento de um termo de responsabilidade.

O evento presencial de adoção responsável terá uma nova edição no próximo domingo (26/01), das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer.

Os interessados em levar um novo amigo para casa precisam ser maiores de 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Além disso, é necessário responder a um breve questionário elaborado por Organizações Não Governamentais (ONGs) e protetores parceiros, que tem como objetivo garantir que o adotante entenda a importância de manter o compromisso e promover o bem-estar, lazer e saúde do animal de forma adequada.

A ação que visa garantir um novo lar aos animais, disponibilizados pelas ONGs e pela população, promoveu mais de 1,5 mil adoções desde 2021, com a contribuição de mais de 50 eventos presenciais organizados pela administração municipal.

O prefeito Pedro Ishi, que compareceu ao primeiro evento, também comentou sobre os benefícios do projeto. “É uma via de mão dupla porque, ao mesmo tempo em que possibilitamos novos lares aos animais, ajudamos as famílias a encontrar novos amigos que, certamente, trarão felicidade para todos em casa”, definiu.