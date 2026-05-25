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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Cidades

Projeto 'Bombeiro na Escola' forma 185 alunos da rede municipal de ensino

Evento realizado nesta segunda-feira (25/05), na sede do Corpo de Bombeiros de Suzano, marcou encerramento da capacitação de crianças do Jardim Maitê e da Vila Helena

25 maio 2026 - 17h11Por De Suzano
Evento marcou encerramento da capacitação de crianças do Jardim Maitê e da Vila HelenaEvento marcou encerramento da capacitação de crianças do Jardim Maitê e da Vila Helena - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Educação de Suzano e o 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros realizaram nesta segunda-feira (25/05), na sede da corporação, no Jardim Japão, a formatura de mais uma edição do projeto “Bombeiro na Escola”, que garantiu a capacitação de 185 alunos das Escolas Municipais Antonio Carlos Mayer, do Jardim Maitê (60), e Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, da Vila Helena (125).

A atividade celebrou mais um ciclo de ensinamentos proporcionados para crianças do 4º e 5º ano (9 e 10 anos), que receberam noções básicas de proteção e segurança. Para cumprimentar os formandos, compareceram à cerimônia a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o presidente da Câmara, Artur Takayama; e a coordenadora do Núcleo de Projetos Pedagógicos da pasta, Sueli Stuchi.

O evento contou com a entrega de certificados e com a premiação das redações e desenhos que mais se destacaram ao retratar os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto. Por fim, os estudantes receberam a visita do mascote do Corpo de Bombeiros, o cão Faísca, encerrando as atividades com alegria e clima de confraternização.

Ao longo das aulas, os estudantes aprenderam como agir em diferentes situações de emergência e participaram de simulações que ajudaram a colocar tudo em prática. Os temas incluíram o uso seguro de produtos de limpeza, os riscos de fios elétricos expostos, a prevenção de afogamentos e as medidas corretas em casos de queimaduras.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, reforçou que o projeto complementa os ensinamentos em sala de aula com orientações importantes sobre segurança. “A cada turma formada, vemos crianças mais conscientes, preparadas e confiantes para lidar com situações do dia a dia. O ‘Bombeiro na Escola’ fortalece não apenas o aprendizado, mas também valores que levamos para a vida inteira”, pontuou.

A primeira-dama afirmou que a iniciativa demonstra o compromisso do município com uma formação integral. “Quando unimos educação e prevenção, entregamos às nossas crianças ferramentas reais para cuidarem de si mesmas e do próximo. É um projeto que transforma, ensina e deixa um legado de responsabilidade e cidadania”, declarou Déborah.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi destacou que o programa representa a união entre educação e serviço público em prol das famílias suzanenses. “Esse projeto mostra a força do trabalho integrado entre nossas equipes e o Corpo de Bombeiros. Quando a cidade investe em orientação e conhecimento, garantimos que cada criança cresça mais segura, mais informada e mais preparada para enfrentar desafios do dia a dia”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

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