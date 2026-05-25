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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Cidades

Ferraz promove capacitação sobre manejo em diabetes para profissionais da rede municipal de saúde

Formação busca qualificar farmacêuticos, técnicos e auxiliares para fortalecer o atendimento aos pacientes da rede pública

25 maio 2026 - 15h05Por De Ferraz
A capacitação contará com palestra do Dr. José Vanilton, profissional com ampla experiência na área farmacêutica e no cuidado de pacientes com diabetesA capacitação contará com palestra do Dr. José Vanilton, profissional com ampla experiência na área farmacêutica e no cuidado de pacientes com diabetes - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

A Secretaria Municipal de Saúde, promoverá nos dias 25 e 26 de maio de 2026 uma capacitação com o tema “Manejo em Diabetes”, voltada aos profissionais da assistência farmacêutica da rede municipal. A atividade ocorrerá na Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos, das 8h30 às 17 horas.

A formação será destinada a farmacêuticos, técnicos e auxiliares de farmácia da rede municipal de saúde, com o objetivo de promover atualização técnica, qualificação profissional e aprimoramento da assistência prestada aos usuários do sistema público de saúde.

A capacitação contará com palestra do Dr. José Vanilton, profissional com ampla experiência na área farmacêutica e no cuidado de pacientes com diabetes, abordando estratégias de manejo, acompanhamento e orientações relacionadas à doença, que afeta milhões de brasileiros e exige acompanhamento contínuo.

A Coordenadora da farmácia, Viviane Torres, destacou a importância da atualização permanente dos profissionais para garantir um atendimento mais qualificado à população.

“Esses dois dias serão de capacitação com o tema Manejo em Diabetes, voltada aos farmacêuticos, técnicos e auxiliares de farmácia da rede municipal de saúde. O objetivo é promover atualização técnica e qualificação profissional, contribuindo diretamente para o aprimoramento da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a educação permanente dos profissionais da rede, garantindo mais preparo técnico, segurança no atendimento e qualidade nos serviços oferecidos à população ferrazense.

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