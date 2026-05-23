Poá recebe Carreta da Beleza e Estética do Fundo Social de SP e amplia oportunidades de qualificação

Poá encerrou nesta sexta-feira (22) mais uma importante ação de qualificação profissional e incentivo à geração de renda. A cidade recebeu a nova Carreta da Beleza e Estética, do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo, em parceria com a Prefeitura, que ofereceu quatro dias de cursos gratuitos na Praça de Eventos.

Entre os dias 19 e 22 de maio, moradores da cidade participaram das capacitações de automaquiagem, extensão de cílios e design de sobrancelhas, oferecidas em uma unidade móvel adaptada e equipada como sala de aula. Ao todo, foram disponibilizadas 60 vagas, distribuídas em turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. Os participantes receberão certificado oficial de conclusão ao final do curso.

A iniciativa teve como público prioritário pessoas em situação de vulnerabilidade social, como beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família, ampliando oportunidades de geração de renda, autonomia financeira e inserção no mercado de trabalho.

O programa Caminho da Capacitação integra as ações do Fundo Social de São Paulo e percorre diversos municípios paulistas levando cursos gratuitos nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação e Indústria. A iniciativa conta ainda com a parceria do Qualifica SP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, fortalecendo o acesso à capacitação profissional e à geração de emprego e renda.



A parceria entre a Prefeitura de Poá e o Fundo Social do Estado já vem trazendo resultados positivos para a população. No início deste ano, o município também foi contemplado com curso gratuito de qualificação profissional de Banho e Tosa para animais de pequeno e médio porte, também por meio do programa Caminho da Capacitação.

Na oportunidade os participantes aprenderam a preparar os animais para a tosa, assegurando higiene, conforto e segurança e, após a conclusão da formação, participaram da formatura realizada no Palácio dos Bandeirantes, com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de SP, Cristiane Freitas, e o governador Tarcísio de Freitas.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, o sucesso da carreta reforça a importância das parcerias institucionais voltadas ao desenvolvimento social e profissional da população. “Fomos a primeira cidade do Estado a receber essa nova carreta, que foi criada especialmente para receber esses cursos de estética e beleza. Foi uma semana de muito aprendizado e oportunidade para os moradores de Poá. Tivemos uma excelente participação e ficamos muito felizes em ver o sucesso dessa ação, que ajuda a transformar vidas por meio da capacitação e da geração de renda. Quero agradecer de forma especial à primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas, por essa parceria tão importante com nossa cidade e por olhar com atenção para as necessidades da nossa população”, finalizou.



Aprovado



O curso da Carreta da Beleza e Estética foi aprovado pelas alunas, entre elas a jovem Nicole Andressa Ferreira de Araújo, que concluiu a formação de designer de sobrancelhas. “Foi uma experiência muito boa. O curso é ótimo, marcou muito a minha vida e espero poder colocar tudo que aprendi aqui em prática. A professora passou uma confiança muito grande e com certeza teremos condições de trabalhar a partir do que nós aprendemos”, finalizou.