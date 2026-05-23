Prefeitura conclui obra de reforma e ampliação de escola municipal do Jardim Quaresmeira

A Prefeitura de Suzano celebrou neste sábado (23/05) a conclusão das obras que garantiram reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda, localizada no Jardim Quaresmeira. As intervenções permitiram a expansão da estrutura de quatro para oito salas e o aumento da capacidade de atendimento de 200 para 320 crianças de 4 e 5 anos (G4 G5), que já poderão desfrutar das novas instalações a partir desta segunda-feira (25/05).

A obra é resultado de um trabalho técnico e planejado que foi realizado a partir de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, executada conforme o Termo de Compromisso assinado em 2022, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, como medida de mitigação de impacto em razão da construção de unidades habitacionais na região.

A entrega foi realizada na manhã deste sábado pelo prefeito Pedro Ishi, na companhia da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, durante reunião entre os servidores da unidade.

Além da ampliação, o imóvel passou, ao longo do ano passado, por uma ampla reforma estrutural, iniciada em março e concluída em agosto, que incluiu troca de piso, substituição do telhado e diversas melhorias nas salas de aula já existentes e nos espaços de convivência, que consolida o equipamento como uma unidade de referência não só do Jardim Quaresmeira como dos bairros do entorno, incluindo Jardim Casa Branca e Jardim Suzanópolis.

A parceria executada com a empresa Casaplan Construtora Ltda., que viabilizou essas intervenções, veio na esteira da inauguração da unidade, ocorrida no ano de 2020, também na gestão passada. Como na ocasião vivia-se a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não foi possível realizar o descerramento da placa em homenagem à professora que dá nome à escola, Vera Lúcia Miranda, o que foi feito nesta oportunidade, por sua trajetória na educação pública e por ser ex-dirigente regional de ensino.

O sobrinho de Vera Lúcia, Henrique Miranda, estava presente e disse estar grato pela homenagem à tia. “Quero agradecer ao prefeito Pedro e às autoridades envolvidas. Isso representa muito para nossa família. Dona Vera Lúcia não só viveu como respirava a educação da nossa cidade. Muito obrigado”, declarou.

A diretora da escola, Roseli Soares, enalteceu a parceria para o fortalecimento do ensino e afirmou que a homenagem representa o reconhecimento a uma pessoa muito querida por toda a comunidade escolar. “Esperamos que essa parceria se faça sempre presente. Embora não a tenha conhecido, eu nutro um carinho muito grande por ela. É uma honra ter a Vera como patronesse. Ela merece esse carinho e essa homenagem”, afirmou.

Para aproveitar o momento de festa por mais essa conquista da Educação suzanense, a administração também organizou neste sábado um encontro entre professores, diretores e coordenadores pedagógicos para tratar sobre o avanço que está sendo proporcionado na rede municipal, muito em função da ampliação do número de unidades ao longo dos últimos nove anos.

Entre 2017 e 2024, contando as duas gestões do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, foram entregues 25 novas unidades educacionais, incluindo nove escolas e 16 creches conveniadas. Em 2026, já na gestão do prefeito Pedro Ishi, foi inaugurada, no mês de fevereiro, a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a “Dona Pequeninha”, que está localizada na estrada Takashi Kobata, 2.225, no Jardim Europa, com capacidade para atender 260 alunos de 0 a 5 anos.

O vice-presidente da Câmara de Suzano, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, relembrou a trajetória da patronesse e destacou o diálogo constante mantido ao longo dos anos para atender as demandas da Educação no município. “Conheço um pouco da história da Vera. Eu era vereador de 2013 a 2016 e ela dirigente de ensino. A população cobrava e, toda vez, a Vera nos dava uma resposta positiva. Há lugares onde é possível instalar escola, há outros que não. Por isso estamos ampliando aqui. Tenho certeza de que os professores e o bairro estão muito felizes com essa conquista”, afirmou Maizena.

O vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, destacou a relação próxima que mantém com o bairro e afirmou que a ampliação da unidade representa mais um avanço importante para o desenvolvimento da região. “Fico feliz de ver essa ampliação em um local em que sou muito presente, o Jardim Quaresmeira. Parabéns para toda a administração municipal”, afirmou Leandrinho.

A secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila Magalhães, destacou o significado da entrega para a rede municipal de ensino e enalteceu a comunidade escolar. “Momentos assim são sempre motivo de orgulho. Temos uma equipe grande, potente e empenhada. Sabemos como é complexo fazer educação todo dia. Quero agradecer o empenho de todos os servidores dessa escola e, em nome deles, agradecer a todos os servidores que cuidam dos alunos da nossa cidade”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi enalteceu o trabalho realizado pela administração municipal com a Educação e pontuou o empenho em criar oportunidades para que todos os estudantes possam construir um futuro melhor por meio do ensino. “Temos um compromisso com a Educação. Dar oportunidade a todos para que possam estudar. Em 2024 tive um encontro com o ator Paulo Betti e ele falou para mim algo que chamou atenção: ‘eu tive uma oportunidade na minha vida que me tornou o que eu sou hoje. Tive a oportunidade de estudar’. Naquela época, sabíamos como era difícil estudar em uma sala de aula. Depois daquele dia passamos a ter outro olhar. Nossa missão é ampliar o ensino na cidade. É melhorar a cada dia. Tenho muito orgulho da Educação da nossa cidade”, afirmou.

Presenças

Também prestigiaram o evento os secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico), Alex Santos (Governo), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), André Chiang (Meio Ambiente), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e César Braga (Controladoria Geral do Município); a coordenadora pedagógica Patrícia da Silva; e a supervisora de escola, Fátima Conejero.