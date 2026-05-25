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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Cidades

72º Undokai do Bunkyo Suzano reúne mais de 1,4 mil visitantes em dia de celebração

Evento contou com mais de 200 voluntários, atividades esportivas e participação de famílias de toda a região

25 maio 2026 - 17h52Por da Reportagem Local
Evento contou com mais de 200 voluntários, atividades esportivas e participação de famílias de toda a regiãoEvento contou com mais de 200 voluntários, atividades esportivas e participação de famílias de toda a região - (Foto: Divulgação/Bunkyo Suzano )

A Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo Suzano, realizou no último domingo (24/05) a 72ª edição do tradicional Undokai, reunindo mais de 1,4 mil visitantes em um grande dia de integração, esporte, convivência familiar e valorização da cultura japonesa.

Realizado na sede da entidade, o Undokai promoveu mais de 35 atividades, envolvendo crianças, jovens, adultos e idosos em gincanas, brincadeiras e competições que celebram a união entre gerações. A ação é a mais antiga realizada em Suzano e tem sido exemplo para outras entidades nipônicas na região e no País.

A abertura oficial foi conduzida pelo presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, e contou com a presença do prefeito Pedro Ishi, do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e do presidente da Câmara Municipal de Suzano, vereador Artur Takayama, além de diretores da associação.

Ao todo, mais de 200 voluntários participaram da organização do evento, atuando nas atividades, alimentação, recepção, logística e apoio geral. Além das modalidades esportivas e recreativas, o evento também proporcionou momentos de convivência entre famílias, principalmente na hora do almoço. 

Entre os patrocinadores e apoiadores do evento estavam: Graja Ino, Auto Posto Okabe, Papelaria Soft Pel, Colégio Lumbini, Bifum Brasil, GranPet Mitsuhoshi, Rocco Ferragens & Elétrica, Nutrealle, Shibata Supermercados, Suissen Lavanderia, Senshi Produtos Japoneses, Hirotani Seimen, Massa X, Klok, Bem Pets, Grupo CBD, Hiromi Perfumaria, Nature’s Farmácia de Manipulação, além dos demais parceiros e colaboradores que ajudaram a tornar possível mais uma edição do tradicional Undokai do Bunkyo Suzano.

Para o presidente Reinaldo Katsumata, o sucesso do evento reforça a importância de preservar as tradições culturais e fortalecer os laços da comunidade. “É emocionante ver famílias inteiras reunidas, crianças participando das atividades e tantas pessoas colaborando para manter viva essa tradição. O Undokai representa união, alegria e o fortalecimento da nossa cultura para as futuras gerações”, destacou.

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