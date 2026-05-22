Projeto da Educação de Suzano é reconhecido entre os mais inovadores da América Latina

A Prefeitura de Suzano será condecorada pelo Instituto Smart City Business América, durante a edição 2026 do prêmio “InovaCidade”, por ter um dos projetos considerados mais inovadores da América Latina.

A honraria será concedida por conta da implementação do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), que foi lançado ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, em 2023, e mostra sua efetividade na atual gestão do prefeito Pedro Ishi.

O trabalho idealizado pela Secretaria Municipal de Educação, que está sendo conduzido pela titular da pasta, Renata Priscila Magalhães, integrará o conjunto dos 48 projetos laureados no quesito “Iniciativas”, pela transformação proporcionada no aprimoramento do ensino a partir do acompanhamento contínuo dos estudantes e uso dos dados que são gerados pelo desempenho de cada um. O reconhecimento virá durante cerimônia marcada para 16 de junho, na região norte da capital paulista, durante o evento “Smart City Business”.

A proposta chamou atenção deste prêmio voltado à tecnologia por levar em consideração o registro e a análise de informações educacionais em uma plataforma digital, possibilitando o monitoramento da aprendizagem e a identificação de necessidades de intervenção.

Conforme foi demonstrado pela Unidade de Planejamento, Dados, e Inovação em Tecnologia (UPDIT), que inscreveu o projeto, o sistema contribui para a melhoria do planejamento pedagógico e para a tomada de decisão baseada em evidências. Ao integrar tecnologia e gestão educacional, a iniciativa fortalece a capacidade do município de promover um ensino de maior qualidade, com foco na evolução do desempenho dos alunos.

Em abril, por exemplo, foi iniciada uma nova etapa desta avaliação, para mapear o nível de alfabetização e de raciocínio lógico das turmas. A medição alcançará 13 mil alunos, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que seguirão sendo testados ao longo do ano.

Conforme aconteceu em 2024 e 2025, o sistema permitirá a aplicação de uma “Avaliação de Fluência Leitora de Saída”, realizada ao final do ano letivo para verificação do desenvolvimento da leitura (velocidade, precisão e entonação) e a compreensão de textos por alunos do 2º ano do Ensino Fundamental.

As análises são feitas justamente por meio da comparação entre a avaliação final do ano e a realizada nos primeiros meses, que são intercaladas por outras sondagens realizadas bimestralmente. As avaliações somativas ajudam a Educação municipal a orientar ações, intervenções pedagógicas e estratégias de acompanhamento nas unidades escolares.

Esse sistema tem permitido identificar com rapidez as dificuldades de cada estudante e auxiliar, no âmbito escolar, professores e gestores no planejamento, além da gestão municipal em políticas que apoiem as unidades escolares. Assim, é possível identificar possíveis lacunas de aprendizado antes do término do período letivo, contribuindo para as estratégias de ensino.

Diferente de sistemas de avaliação genéricos, o Simaeb foi idealizado e desenvolvido pelas próprias equipes pedagógica (Douglas Aparecido Marques, Rafael Artur Battani e Rosangela Aparecida Matias Andriatti) e de suporte aos sistemas de gestão educacional de Suzano (Janaina Camargo e Rodrigo Moreira dos Santos), a partir da formação que foi proporcionada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. As avaliações são realizadas digitalmente com os chromebooks, por meio da plataforma que conta com recursos visuais e sonoros para garantir acessibilidade aos estudantes.

Para a secretária municipal de Educação, a grande vantagem do sistema é a agilidade na resposta. “Antes do Simaeb, o diagnóstico demorava a chegar aos professores. Hoje, os dados gerados permitem a criação de formações específicas para os docentes e projetos de recuperação imediata, com um olhar individualizado para cada aluno e cada escola. Ter essa ferramenta em mãos significa que não precisamos esperar uma avaliação externa para saber onde nossos alunos precisam de auxílio. Nós antecipamos o desafio e ajustamos a rota durante o processo”, declarou Renata Priscila.

Para o prefeito Pedro Ishi, a plataforma representa um passo importante no uso da tecnologia para melhorar a educação pública. “Além de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, o sistema também auxilia na definição de políticas educacionais e na tomada de decisões sobre investimentos na rede municipal de ensino. O sucesso do Simaeb, conforme atestado pelo prêmio que estamos recebendo, reafirma o compromisso de Suzano com a transformação digital e a formulação de novas políticas públicas, garantindo que o investimento municipal seja direcionado para onde o impacto no aprendizado é maior, unindo tecnologia, alfabetização e desenvolvimento humano”, destacou o chefe do Executivo municipal.

O prêmio

O prêmio “InovaCidade” nasceu com o propósito de identificar, valorizar e dar visibilidade a projetos capazes de enfrentar desafios urbanos complexos de forma inovadora e eficaz, priorizando resultados, impacto mensurável e capacidade de inspirar e orientar outras cidades.

Podem concorrer as iniciativas que atendam aos seguintes critérios: “Fase avançada de implantação”, com resultados já observáveis ou indicadores claros de impacto; “Aplicação em contexto urbano”, com benefícios diretos ou indiretos para a melhoria da qualidade de vida nas cidades; “Uso inovador de soluções”, sejam elas tecnológicas, metodológicas, institucionais ou sociais; “Caráter público, privado ou colaborativo”, incluindo projetos desenvolvidos por governos, empresas, startups, universidades, organizações da sociedade civil ou arranjos interinstitucionais; “Impacto mensurável”, potencial de escalabilidade e capacidade de inspirar ou orientar outras cidades.