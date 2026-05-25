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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Cidades

ACE Suzano reúne 40 profissionais em evento inédito sobre gestão de Recursos Humanos

'Café com RH' contou com networking, palestra especializada e troca de experiências

25 maio 2026 - 17h46Por da Reportagem Local
'Café com RH' contou com networking, palestra especializada e troca de experiências'Café com RH' contou com networking, palestra especializada e troca de experiências - (Foto: Divulgação/ACE Suzano)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE Suzano) promoveu, na manhã desta segunda-feira (25/05), a primeira edição do evento "Café com RH", ação voltada a gestores, consultores e empresários que atuam diretamente com recrutamento. A atividade inédita reuniu 40 profissionais no auditório da entidade.

Com a presença do presidente Cristiano Homan; do diretor-financeiro Rogério Hermínio; da diretora de Marketing Priscila Rossini e do gerente comercial Alvani Correa, a ação pautada no networking e na troca de experiências apresentou uma imersão no desenvolvimento de equipes de trabalho e figuras de liderança em ambientes igualmente acolhedores e produtivos ao abordar práticas positivas e cases de sucesso envolvendo empresas renomadas e profissionais gabaritados no tema.

Um dos principais atrativos do evento foi uma palestra sobre o poder da análise comportamental na contratação de colaboradores, série de instruções e conceitos apresentados pela psicóloga organizacional Edna Borges, convidada especial. Na oportunidade, a ACE também reforçou aos presentes o projeto "Instituto Talentos", iniciativa que atua nacionalmente na integração entre estudantes, profissionais e o mercado de trabalho, além de destacar o serviço de gestão e suporte às equipes de trabalho, o "Eba! Benefícios", pontuando o compromisso da entidade com o desenvolvimento do mercado de trabalho e a valorização do capital humano.

Homan agradeceu os presentes e reforçou o empenho da ACE Suzano com o desenvolvimento econômico em consonância ao trabalho organizacional das equipes. "O RH de uma empresa pode dizer muito sobre os processos internos, as forças e as fraquezas de um empreendimento. Pessoas que fazem a diferença no dia a dia das empresas e é isso que buscamos reforçar aqui hoje", completou o presidente.

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