Projeto de alça é iniciado e termina em março de 2025, atualiza Artesp

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) atualizou nesta quarta-feira (7) informações das obras da alça de acesso do Rodoanel ‘Mário Covas’, em Suzano.

Segundo o órgão, o projeto executivo referente à construção “já está em fase de desenvolvimento pela concessionária SPMar, com a previsão de ser concluído até março de 2025”.

Segundo a Artesp, isso permitirá a avaliação técnico-financeira do empreendimento e a determinação do valor de investimento e do cronograma para execução da obra.

“A construção de alças de acesso e saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano será uma ligação direta e eficiente entre o Rodoanel e os municípios de Poá e Suzano, melhorando o fluxo em toda região do Alto Tietê”, informou a Artesp.

Na terça-feira (6), o órgão havia informado ao DS que preparava a aprovação do projeto, conforme íntegra da nota: “No momento encontra-se em fase de aprovação e, após esse trâmite, as etapas seguintes serão a de elaboração do projeto básico e, em seguida, a de confecção do projeto executivo da obra, que definirão estimativa de custo e cronograma da intervenção”, destacou na ocasião.

No entanto, a informação foi atualizada nesta quarta-feira (7) após contato da Artesp com a redação do DS.

A alça de saída do Rodoanel Mário Covas, em Suzano, é uma reivindicação antiga da classe política de Suzano e da região.

Em março deste ano, o governo estadual anunciou novidades sobre a alça do Rodoanel.

Garantiu um futuro ‘Complexo Viário’ com previsão de R$ 30 milhões de investimentos a partir de 2025.

O anúncio feito pelo Estado em reunião realizada na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), em Mogi das Cruzes, com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

Ele assinou o projeto executivo para a construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) em Suzano, a adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região.

A elaboração do projeto tem até 12 meses para ser concluída e deve custar cerca de R$ 30 milhões, sendo sucedida pelo início das obras, previsto para 2025.

Os trabalhos de implantação do complexo ficarão sob responsabilidade da Concessionária SPMar e contarão com um aporte do Governo do Estado. A proposta também inclui a adequação da rotatória próxima ao limite entre Suzano e Poá, na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), e a criação de pistas marginais no Rodoanel, para melhorar o fluxo de veículos após a criação do complexo.

A alça será implantada na Avenida Brasil, uma das principais vias de ligação entre Suzano e Poá, passando por cima da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um corredor com a Avenida Senador Roberto Simonsen, que ajudará a ligar o anel viário a bairros do Centro expandido da cidade, como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia, Jardim Imperador, entre outros.

A primeira fase é a execução do projeto executivo.

Segundo o Estado, é um complexo que vai facilitar muito a vida de todo o Alto Tietê. Apesar de serem 12 meses de execução do projeto executivo, espera-se começar alguma parte da obra já neste ano.