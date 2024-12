Projeto de estudantes da Escola José Papaiz traz de volta o hábito da leitura de jornal impresso

Um projeto dos alunos do 5º ano A da Escola Estadual Professor José Papaiz, no Jardim Leblon, em Suzano, traz de volta o hábito da leitura de jornal impresso. Por meio de análises das reportagens do Jornal Diário de Suzano (DS), os estudantes fizeram anotações das principais reportagens e escreveram cartas encaminhadas ao jornal. Nas correspondências, eles fazem sugestões, dizem o que acharam das matérias e indicam possibilidade de pautas.

Todas as cartas foram encaminhadas ao editor-chefe do Diário de Suzano, jornalista Edgar Leite, que esteve no final deste ano na escola para falar com os estudantes. O jornalista também escreveu uma carta-resposta aos estudantes e fez a leitura durante a palestra. O projeto denominado “Notícia e Carta de Leitor” foi incentivado e coordenadora pela professora Sheila Mourão.

“Em uma era da tecnologia da informação, escrever em um pedaço de papel é algo muito singelo. Uma carta é um meio de comunicação que eleva as palavras a ‘outra dimensão’. Carrega um pouco de quem escreve: o formato da letra, os traços, as rasuras. Parabéns à professora e aos estudantes. Foi emocionante participar com eles”, disse Edgar. Todas as correspondências foram escritas no capricho: circuladas de canetinhas coloridas, com pequenos enfeites.