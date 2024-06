Projeto Guard forma 225 alunos na Escola Municipal Antônio Marques Figueira

O projeto da Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard) formou no último sábado (23/06) 225 alunos do 5º ano, sendo 121 da manhã e 104 do período da tarde, da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, na região central de Suzano, em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que já soma mais de três mil crianças formadas. O evento ocorreu na própria unidade.

Participaram da solenidade o prefeito Rodrigo Ashiuchi e os secretários municipais de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, e de Educação, Leandro Bassini.

O projeto tem como objetivo instruir os jovens a evitar as drogas e a adotar a cultura de paz, promovendo relações mais saudáveis na sociedade. Durante a formação são tratados temas como respeito, disciplina, combate aos entorpecentes e cidadania. A formação contou com oito encontros que ocorreram entre os meses de março e junho, sendo finalizada com uma apresentação do Canil da GCM.

Segundo o secretário de Educação, iniciativas como o Guard são indispensáveis para criar um ambiente escolar seguro e acolhedor, onde as crianças possam crescer e aprender sem o temor das influências negativas das drogas. “Ver o entusiasmo e o engajamento dos alunos é extremamente gratificante e nos motiva a continuar investindo em projetos educativos que transformem vidas”, apontou Bassini.

Já para o chefe da pasta de Segurança Cidadã, o projeto desempenha um papel crucial na formação dos jovens, preparando-os para enfrentar os desafios da sociedade moderna de maneira consciente e responsável. “Estamos extremamente orgulhosos de cada estudante que concluiu essa formação. Eles aprenderam sobre os perigos do uso de entorpecentes e sobre a importância do respeito, da disciplina e da cidadania. Isso, certamente, terá um impacto positivo em suas vidas’, afirmou Silva.

Por fim, para o prefeito, o sucesso do Guard é um reflexo da importância de investir na educação e na segurança das crianças. “A parceria entre as secretarias é fundamental para o desenvolvimento de ações como esta, que visam a prevenção ao uso de drogas e a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a paz e o bem-estar social. Estamos plantando sementes que renderão frutos valiosos no futuro", ressaltou o prefeito.

Ainda participaram da solenidade os vereadores Pedro Ishi e Denis Claudio da Silva; a gestora estratégica da secretaria de Educação, Renata Priscila Valêncio Magalhães; o diretor da unidade escolar, Marcos de Oliveira; a coordenadora Soraia dos Santos; a comandante da GCM, Tatiana Orita; o diretor da Secretaria de Segurança Cidadã, Wesley Fernandes; o instrutor e coordenador do Guard, André Alves da Silva; e o instrutor do Guard, Eduardo Rodrigues.