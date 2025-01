Projeto 'Saúde Itinerante' chega neste sábado ao bairro Fazenda Viaduto

A Secretária Municipal de Saúde promove neste sábado (04/01) mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante”, realizado em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). A iniciativa ocorre das 8 às 16 horas nas dependências da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto, 6.000 - Fazenda Aya) e deve atender entre 60 e 80 pessoas com realização de consultas e exames de diversas especialidades.

A ação contará com a oferta de diversos atendimentos voltados à psicologia, nutrição, enfermagem e fisioterapia. Entre os serviços oferecidos estão aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, coleta de exames laboratoriais, auriculoterapia, orientação nutricional, atendimento psicológico e consulta médica.

Além disso, no local também está instalada, desde a última quinta-feira (02/01), a Carreta da Odontologia com ações voltadas à saúde bucal como extração, restauração, raspagem, profilaxia, além dos exames de imagem das regiões da face que interferem na arcada dentária.

Tanto para os pacientes já agendados quanto para os de demanda espontânea, é necessário comparecer com documento oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço de Suzano. Nos dois casos, o atendimento do Saúde Itinerante e da Carreta da Odontologia será feito por ordem de chegada.