Projeto 'Suzano Mais Emprego' divulga mais de mil oportunidades de trabalho na cidade

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou a lista de oportunidades que estão sendo divulgadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego”, registrando 1.102 vagas ao todo, sendo aproximadamente 60% delas destinadas à função de operador de telemarketing (650), dentro do setor de serviços, e outros 10% para o cargo de vendedor, no contexto comercial. No ramo das atividades produtivas, estão sendo disponibilizados 61 postos de trabalho para quem atua como ajudante geral.

As 650 vagas de telemarketing são distribuídas entre as funções de operador de telemarketing ativo (200) e receptivo (350). Os interessados no primeiro cargo, para o qual não é exigida experiência prévia, terão a responsabilidade de fazer contato com os clientes da empresa pela qual está vinculado, com o objetivo de vender um produto ou serviço.

Já aqueles que buscam uma das vagas para o segundo cargo citado, em que é exigida experiência prévia, terão a responsabilidade de receber as ligações dos clientes.

Com relação às possibilidades para o segmento de vendas, há oferta tanto para o cargo de vendedor externo, com 81 vagas, quanto para a função de vendedor interno, com 22 vagas. Os interessados na primeira opção, para a qual não é exigida experiência, terão a função de vender produtos ou serviços presencialmente, visitando clientes em suas empresas, residências ou em eventos. Por sua vez, os que buscam uma possibilidade na segunda opção, para a qual é sim exigida experiência, desenvolverão suas atividades dentro da empresa, realizando contatos comerciais e vendendo produtos ou serviços.

Outros segmentos que estão com um número expressivo de vagas em aberto incluem as funções de costureira de máquina overloque (20); caixa de loja (20); pedreiro (14); e promotor de vendas (12). Há ainda dez oportunidades ofertadas para os cargos de operador de caixa, operador de empilhadeira e ajudante de classificador de madeira.

Os interessados precisam se inscrever pelo site suzanomaisemprego.com.br, onde constam as exigências para todas as vagas, incluindo o nível de escolaridade e a experiência necessária. Para o suporte presencial, basta comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta, região norte. Os munícipes que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2264.

Segundo o secretário André Loducca, a iniciativa reforça a empregabilidade na cidade e oferece novas oportunidades aos suzanenses. “Temos disponibilizado vagas para setores do comércio, serviços e também no ramo industrial. Buscamos dialogar com as empresas locais para que possamos manter atualizada a lista de necessidades do mercado de trabalho. Assim, damos mais condições para que os munícipes busquem o primeiro emprego ou uma recolocação profissional”, afirmou o chefe da pasta.