Projeto 'Suzano Mais Emprego' oferece 540 vagas de trabalho

O projeto “Suzano Mais Emprego” está divulgando 550 novas vagas distribuídas em 154 profissões diferentes, informou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego nesta sexta-feira (12). Entre as oportunidades destacadas nesta atualização estão as de auxiliar de restaurante (100 vagas), operador de teleatendimento ativo (60 vagas), faxineiro (20 vagas), representante comercial interno (20 vagas) e vendedor interno (20 vagas).

Há também vagas destinadas ao público com deficiência (PCD), sendo necessário apresentar laudo médico comprobatório, além dos documentos como Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), RG, CPF e comprovante de residência no momento da contratação.

Para mais informações ou consulta das vagas disponíveis, os interessados devem acessar o site suzanomaisemprego.com.br ou comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta, região norte de Suzano. A candidatura deve ser efetuada exclusivamente pelo site e os candidatos precisam atender aos requisitos solicitados pelo contratante para preencher a vaga.