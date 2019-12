Refis Suzano: prazo para negociar dívidas do IPTU, ISS e taxas municipais termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para adesão ao Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis) da Prefeitura de Suzano. O interessado deve procurar o Centro Unificado de Serviços (Centrus) das 8 às 17 horas.

Até o momento, segundo a Secretaria de Planejamento e Finanças, 5.616 acordos foram firmados, o que representa R$ 15.931.173,98 em dívidas de tributos municipais renegociados desde 29 de outubro. Deste total, a Prefeitura de Suzano já arrecadou R$ 2.116.161,79.

O Refis envolve débitos com Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e taxas municipais. O contribuinte opta pela quitação integral ou pelo parcelamento em até 24 vezes. Quanto menor o número de prestações, maior o desconto concedido sobre juros e multas, que pode chegar a 100% nos casos de pagamento à vista.

É necessário levar original e cópia simples de documento com foto, comprovante de endereço e procuração com firma reconhecida e documento com foto do procurador (se não for a pessoa cadastrada). Para casos de IPTU são solicitados espelho do carnê, contrato de compra e venda do imóvel e certidão ou escritura. Para parcelamento do ISS e taxas municipais, devem ser apresentados também o Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM) e o contrato social atualizado (original e cópia).

“É uma ótima oportunidade para quem precisa sanar sua situação com a Prefeitura de Suzano. Ao renegociar e iniciar a quitação de seus débitos, além de evitar contratempos futuros na hora de vender ou comprar bens, o cidadão estará contribuindo com a ampliação dos investimentos municipais direcionados à melhoria de diversas áreas para a população”, disse o chefe da pasta, Itamar Viana.

O Centrus está localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro de Suzano. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2267.