Regularização fundiária na região beneficia mais de 4,4 mil famílias em 2024

A regularização fundiária no Alto Tietê beneficiou, pelo menos, 4.468 famílias no ano de 2024, de acordo com as informações de oito prefeituras da região.

O balanço foi divulgado pelas administrações de Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Biritiba Mirim e Guararema. Mogi das Cruzes informou que a nova gestão da cidade está realizando a revisão de todos os contratos públicos vigentes e dos levantamentos, como os números de regularização fundiária.

A Prefeitura de Suzano informou que 194 lotes foram entregues no ano de 2024, sendo 99 na Estância Americana, outros 76 no Jardim Esperança 2 e nove na Vila Helena 2.

A administração fez um balanço dos oito anos de mandato do prefeito Rodrigo Ashiuchi, onde foram entregues mais de 1,9 mil lotes por meio do Programa Cidade Legal e pela Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb S).

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, falou sobre a atuação da pasta na regularização fundiária. “Nossa cidade vem em uma busca incessante por mais recursos e investimentos na área da Habitação, além de recepcionar o assunto nos instrumentos urbanísticos do município”, disse.

Em Itaquá, a administração disse que foram 1.299 famílias beneficiadas no último ano. Para realizar o processo de regularização, a Secretaria de Habitação realiza o levantamento jurídico, urbanístico e ambiental de cada núcleo para identificar suas particularidades e necessidades.

Posteriormente é feita a topografia, selagem e cadastro social. Após isso, o projeto urbanístico é realizado, as peças técnicas são reunidas e é emitida a Certidão de Regularização Fundiária, que é levada ao Cartório de Registro de Imóveis para registro do núcleo e emissão das matrículas individuais.

A Prefeitura reforçou que a regularização fundiária garante o direito à moradia e assegura a formalização da propriedade, o que é essencial para o desenvolvimento sustentável da cidade.

A Prefeitura de Ferraz informou que 505 famílias foram beneficiadas com a entrega de matrículas dos respectivos imóveis no ano passado. Entre os anos de 2021 e 2024, foram entregues quase 6 mil matrículas.

As regularizações fundiárias na cidade são feitas em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal, que tem custo zero tanto para o munícipe quanto para o município.



De acordo com a administração, a regularização fundiária representa um aumento na receita municipal, por meio da cobrança legal do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Transações Imobiliárias (ITBI). Essas cobranças geram benefícios para toda a população, já que são feitas ampliações e manutenções dos serviços públicos.



Para o munícipe, ter a matrícula registrada em cartório propicia segurança jurídica na posse definitiva do imóvel. A Prefeitura afirmou que, com as regularizações de imóveis, há a valorização de, pelo menos, 30% da edificação em caso de venda.



A Prefeitura de Poá disse que ao longo de 2024, aproximadamente 1,6 mil famílias foram beneficiadas com as regularizações fundiárias. Na cidade, o trabalho é feito por meio de um Convênio de Cooperação Técnica com o Governo do Estado.



De acordo com a administração, as famílias que obtêm o título com a regularização fundiária podem solicitar financiamento para reformas e ampliações de suas moradias. Os municípios também aumentam a arrecadação e a economia local é mais bem incentivada.