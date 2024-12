Renato Ferraris assumirá a Secretaria de Assuntos Jurídicos no governo Pedro Ishi

O secretariado do governo Pedro Ishi teve mais uma confirmação oficial nesta sexta-feira (20/12). O advogado Renato Ferraris será o novo titular da pasta de Assuntos Jurídicos.



Formado em Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC), com pós-graduação em Direito Eleitoral e Gestão Municipal e especialização nas áreas de Direito Civil, Contratos, Direito Ambiental, Direito Criminal e Tribunal do Júri, o advogado foi um dos colaboradores das campanhas eleitorais de Rodrigo Ashiuchi e Pedro Ishi, tendo, inclusive, sido chefe de Gabinete do futuro prefeito quando este voltou à Câmara, em 2024.



Indo para a sua primeira experiência na administração pública municipal, Ferraris soma uma série de trabalhos na advocacia particular e empresarial, tendo sido membro dos departamentos jurídicos de grupos como Hospital Ipiranga, Ampla Saúde e antigo banco HSBC, vindo a operar o próprio escritório de 2010 em diante. Agora, seu novo desafio é assumir a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, responsável por uma série de atribuições, como a representação judicial e extrajudicial do município e a fiscalização de projetos e contratos nos quais a administração deve tomar parte.



Ferraris afirma estar extremamente honrado com a nomeação, relatando que o comprometimento em prol do bom funcionamento dos processos dentro da gestão será um de seus principais focos. “Assumir uma pasta como essa representa a possibilidade de contribuir para a evolução da nossa cidade, afinal, uma boa administração municipal passa diretamente pela segurança jurídica para agir em conformidade com a lei e, claro, para assegurar melhorias aos suzanenses. Agradeço ao Pedro Ishi pela oportunidade. Seguiremos juntos no caminho do progresso”, pontuou.



Já Pedro Ishi ressalta que o advogado mostrou-se gabaritado para assumir seu primeiro cargo público no Executivo ao trazer o conhecimento técnico necessário para a função. “O setor jurídico de uma prefeitura tem uma ampla movimentação, não apenas de processos internos, como também em situações de origens externas, afinal, também trabalharemos para defender os interesses dos suzanenses. Com várias experiências no setor privado, sei que o Renato Ferraris fará um ótimo trabalho ao nosso lado, por isso, escolhi convidá-lo para o cargo”, comentou.



O prefeito Rodrigo Ashiuchi, por sua vez, agradeceu a contribuição de José Serafim da Silva Junior, que foi titular da pasta ao longo do último ano de sua gestão. “O Serafim colaborou grandemente conosco enquanto líder do setor. Somos muito gratos pelos seus serviços. O Renato Ferraris é uma pessoa que conheço há muitos anos, sendo um advogado em quem também tenho plena confiança, não só por seu caráter e sua integridade, como também pela capacidade técnica”, finalizou.



Perfil



Nascido em São Paulo no dia 1º de novembro de 1984, Renato Machado Ferraris é advogado formado em Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC) com pós-graduação em Direito Eleitoral e Gestão Municipal.



Especializado nas áreas de Direito Civil, Contratos, Direito Ambiental, Direito Criminal e Tribunal do Júri, Ferraris tem uma carreira fundamentada na jurisdição particular, tendo tido experiências com empresas de renome nacional e internacional. No início de sua carreira, em meados da década de 2000, o advogado trabalhou no departamento jurídico do Hospital Ipiranga; depois também veio a trabalhar na Ampla Saúde, entre 2006 e 2008; e no banco HSBC, de 2008 a 2010, antes de abrir o próprio escritório, ainda em 2010, negócio que administra até os dias de hoje.



No campo político, Ferraris tem uma trajetória de colaboração nas campanhas eleitorais de Rodrigo Ashiuchi, vindo a atuar como chefe de Gabinete do então vereador Pedro Ishi, em 2024.