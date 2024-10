Resultado da eleição pauta sessão da Câmara de Suzano

Doze vereadores da Câmara de Suzano discursaram na sessão ordinária de ontem (9) sobre os resultados das urnas da eleição que aconteceu no último domingo.

O vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, agradeceu a confiança da população para a sua reeleição e falou que trabalhará em harmonia com os colegas parlamentares. “Juntos iremos conduzir essa Casa e uma excelência legislativa. É isso que Suzano precisa e é isso que Suzano merece. Vou trabalhar por Suzano com minha mais verdadeira dedicação e amor, como sempre fiz”, disse.

O vereador Artur Takayama (PL) agradeceu o companheirismo entre todos os vereadores desta legislatura. “Quero agradecer a todos os vereadores que ficaram quatro anos com a gente aqui trabalhando incansavelmente, se dedicaram ao máximo e que tenham uma brilhante jornada após essa eleição”, falou.

A importância da união da próxima legislatura foi ressaltada pelo vereador Marcio Malt (PL). “Ano que vem se inicia um novo ciclo, um novo governo, e nós temos que continuar unidos nessa Câmara, para dar governabilidade para que nossa cidade continue avançando”, argumentou.

Já o vereador José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, garantiu que trabalhará “ainda mais” nos próximos quatro anos. “Se ao longo desses últimos anos trabalhamos muito, podem ter certeza de que trabalharemos muito mais nos próximos quatro anos.” Foi a mesma linha de discurso do vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado. “Eu quero agradecer a todos que confiaram no meu trabalho, confiaram nas nossas propostas e em tudo aquilo que foi feito nesses últimos quatro anos do nosso mandato. Conquistamos muito para nossa cidade e, com muito trabalho e dedicação, tenho certeza que, no próximo mandato, conquistaremos muito mais”, disse.

O vereador Jaime Siunte (Avante) falou que a quantidade de votos que recebeu é “fruto de muito trabalho, dedicação e, acima de tudo, de amor por Suzano”. Para o vereador André Marcos Abreu (PSD), o Pacola, os votos representam responsabilidade. “A responsabilidade só aumentou. São quatro eleições consecutivas. Eu só tenho a agradecer a população suzanense”, frisou.

O vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, também falou sobre os seus mandatos e agradeceu o presidente do partido, Claudinei Galo, pela confiança no seu trabalho. “Muito obrigado pela oportunidade que você me deu no PRD”, falou.

O vereador Rogerio Castilho falou que Suzano continuará crescendo com o próximo governo. “O distrito de Palmeiras e a cidade de Suzano estão em boas mãos. Juntos construiremos uma cidade melhor”, afirmou.

O vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, fez questão de agradecer os votos recebidos e ressaltou que foi o décimo candidato mais votado na cidade. “Quero agradecer ao povo suzanense que me concedeu a honra de ser o décimo vereador mais bem votado. Obrigado a todos eleitores que foram as urnas”, disse.

Prefeitura

A vereadora Gerice Lione (PL), que concorreu ao cargo de prefeita de Suzano, desejou sorte aos eleitos e parabenizou a população. “Quero agradecer as 16.147 pessoas que confiaram em mim. Também quero agradecer e parabenizar a todos que foram às urnas exercer seu direito de cidadania e de democracia.”

Já o vereador Pedro Ishi (PL), que foi eleito prefeito da cidade, reforçou o compromisso com Suzano. “Quero expressar minha gratidão pelos 124.366 votos de confiança que recebi no domingo, com esse resultado incrível sendo o prefeito mais votado da história de Suzano. Isso reflete o compromisso de cada um com o futuro da cidade, e com o nosso projeto coletivo de desenvolvimento, inclusão e respeito.”