Ricardo Bittner, fotógrafo da Câmara de Suzano, morre aos 42 anos

O fotógrafo da Câmara Municipal de Suzano, Ricardo Bittner, morreu nesta terça-feira (11), aos 42 anos. O profissional atuava na Casa desde 2016.

A Câmara de Suzano confirmou e lamentou a morte do fotógrafo pelas redes sociais, destacando a dedicação do profissional e seu amor pela fotografia. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ricardo Bittner, nosso querido fotógrafo da Câmara de Suzano. Ricardo dedicou quase oito anos de sua vida profissional à Casa de Leis, desempenhado suas funções com excelência, comprometimento e uma paixão inigualável pela arte da fotografia. Seu olhar atento e sensibilidade capturaram momentos importantes e históricos, eternizando-os em imagens que ficarão para sempre em nossa memória e nos arquivos do Legislativo”, escreveu o Legislativo suzanense.

O corpo de Bittner foi velado no plenário da Casa de Leis durante a manhã desta terça-feira. Informações do sepultamento não foram divulgadas.