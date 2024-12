Ricardo Nunes anuncia Rodrigo Ashiuchi como secretário em SP

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) será secretário do Verde e Meio Ambiente na cidade de São Paulo. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (23) pelo prefeito reeleito da Capital Paulista, Ricardo Nunes (MDB), em suas redes sociais.

Ashiuchi assume a pasta ao fim de seu mandato em Suzano, no dia 31 de dezembro. No vídeo, o político agradeceu a oportunidade e o convite. "Quero agradecer o convite do prefeito Ricardo Nunes e de toda a equipe. A gente vem muito honrado com a oportunidade e vem somar para que São Paulo continue avançando. Espero contribuir para que a sua segunda passagem seja melhor ainda e que possamos fazer uma São Paulo cada vez maior", disse.

Nunes reforçou o trabalho feito por Ashiuchi ao longo de seus oito anos como prefeito de Suzano. "Cumpriu dois mandatos, elegeu sucessor e tem 93% de avaliação positiva do povo suzanense. Agora, vem dar uma contribuição para a cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Desejo muito sucesso", falou o prefeito da Capital.