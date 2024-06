Rodovias do Alto Tietê têm movimento tranquilo nesta sexta

O movimento nas rodovias que cortam o Alto Tietê foi tranquilo nesta sexta-feira (31). Na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), os dois trechos apresentaram tráfego normal na tarde desta sexta-feira (31), segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). De acordo com o DER, neste sábado (1º), o melhor horário para pegar a estrada é da meia-noite às 8 horas e das 18 horas à 0 hora.

No domingo (2), o movimento na rodovia deve ser intenso. Segundo o DER, a previsão é de que 39,9 mil veículos devem passar pela SP-098 no domingo.

O número total de veículos esperados na rodovia é de 98,7 mil.

Segundo a autarquia, a previsão é que a rodovia registre um movimento menor a partir da meia-noite às 10 horas e das 22 horas à 0 hora no último dia de feriado.

Rodovia Ayrton Senna

Na Rodovia Ayrton Senna, a previsão da Ecopista é de que entre 420 mil e 645 mil veículos passem pela via. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), houve lentidão do km 22 ao km 16 sentido capital. No sentido interior, o tráfego era normal.

Rodoanel

Já no trecho leste do Rodoanel Mário Covas, SPMar espera receber 908 mil veículos. Na tarde desta sexta-feira, o tráfego era normal, sem registros de lentidão, interdições ou acidentes.