Rodrigo Ashiuchi cumpre agendas na região noroeste e fortalece laços com comunidade nipo-brasileira

Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano e secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, esteve na região noroeste do Estado neste fim de semana (21 e 22/03) para cumprir uma série de agendas institucionais junto à comunidade nipo-brasileira, fortalecendo o diálogo com entidades, associações e lideranças de diferentes municípios. A agenda contou com o apoio do presidente do Instituto Paulo Kobayashi, Victor Kobayashi.



No sábado (21/03), Ashiuchi iniciou os compromissos na cidade de Lins, onde visitou a Associação Beneficente Cultural e Esportiva de Lins (ABCEL), entidade que celebra 100 anos de história. Recebido pelo presidente Massamitu Massuda e membros da diretoria, o líder nipônico conheceu a estrutura da associação e o trabalho desenvolvido com mais de 400 associados, destacando a importância de iniciativas que preservam a cultura e fortalecem o vínculo comunitário.



Ainda no sábado, em Promissão, participou de reunião na Associação Nikkey com o presidente Daniel Yoshida e lideranças da entidade, dialogando sobre a atuação da associação na preservação das tradições japonesas e na realização de eventos culturais, como o Bon Odori.



Também visitou a Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Promissão (Acenpro), onde foi recebido pelo presidente Fábio Maeda e demais representantes, em um encontro voltado à troca de experiências e ao fortalecimento das entidades da região.



Encerrando a agenda do dia, Ashiuchi esteve em Araçatuba ao lado do vereador Hideto Honda, participando de um encontro com lideranças e representantes locais. O momento foi marcado pelo diálogo, pela troca de experiências e pelo fortalecimento de parcerias entre municípios.



No domingo (22/03), o ex-prefeito participou da 66ª Assembleia Geral Ordinária da Federação das Associações Culturais Nipo-Brasileiras da Região Noroeste do Estado de São Paulo. O encontro reuniu dezenas de entidades de cidades como Araçatuba, Promissão, Lins, Presidente Prudente e Cafelândia, promovendo o alinhamento de ações e o fortalecimento da cultura japonesa em toda a região. Na ocasião, foram destacados o trabalho do presidente da Federação, vereador Hideto Honda, do diretor do Bunkyo São Paulo na região noroeste, Shiniti Yassumaga, e da presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba, Elizabeth Matsui.



Ashiuchi ressaltou a importância da agenda como forma de fortalecer os vínculos entre as entidades e valorizar o papel da comunidade nipo-brasileira no desenvolvimento das cidades. “A cultura japonesa tem um papel fundamental na formação das nossas cidades e na construção de valores que seguem presentes até hoje. Estar com essas lideranças, ouvir, dialogar e compartilhar experiências é algo que fortalece ainda mais esse trabalho coletivo”, afirmou.



“Sigo trabalhando para fortalecer as comunidades, representando com respeito cada história, cada entidade e cada pessoa que contribui com nossas cidades”, completou.



O vereador licenciado e secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, e o presidente da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, Reinaldo Katsumata, também participaram das agendas.



Cultura e memória

Durante a passagem por Promissão, Ashiuchi também visitou a Praça Shuhei Uetsuka, espaço simbólico para a história da colonização japonesa na região. Apresentado pelo presidente da Acenpro, Fábio Maeda, o local reúne marcos importantes, como o monumento dos 10 anos da colonização japonesa, datado de 1928, e o portal comemorativo do centenário da imigração, inaugurado em 2018 pela princesa Mako.



A visita reforçou o reconhecimento à trajetória da comunidade japonesa no interior paulista e à preservação de espaços que mantêm viva a memória, a tradição e os valores culturais que contribuíram para o desenvolvimento da região.